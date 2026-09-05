Судейский скандал в матче Реал Мадрид — Реал Бетис

·21·Спорт
Судейский скандал в матче Реал Мадрид — Реал Бетис

В напряженном матче на стадионе «Ла Картуха» «Реал Мадрид» потерпел свое первое поражение в текущем сезоне. Драматическая встреча против «Реал Бетиса» оказалась в центре внимания не только из-за неожиданного результата, но и из-за спорного эпизода в концовке игры. В частности, решения арбитров и работа системы VAR вызвали бурные дискуссии среди общественности. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Как передает Goal.com, ключевые события матча обострились на 93-й минуте. После фола на Винисиусе Жуниоре главный арбитр Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес назначил одиннадцатиметровый удар. Килиан Мбаппе, вышедший на поле, имел шанс принести очки мадридскому клубу, однако вратарь Альваро Вальес сумел отразить удар французского нападающего.

Причина, по которой пенальти не был перебит

Сразу после этого эпизода хозяева поля и тренерский штаб мадридцев выразили решительный протест. Повторы показали, что защитник Марк Бартра вошел в штрафную площадь до того, как Мбаппе нанес удар, а затем выбил отскочивший мяч на угловой. Согласно правилам ФИФА, если игрок обороняющейся команды нарушает правила и влияет на эпизод, пенальти должен быть перебит.

Однако судьи и бригада VAR решили продолжить игру. Причина заключалась в точном положении игрока и его физическом состоянии в момент удара. Выяснилось, что, хотя Марк Бартра прыгнул вперед, стремясь к мячу, в ту миллисекунду, когда Килиан Мбаппе наносил удар, нога защитника еще не коснулась газона внутри штрафной площади.

Трактовка современных правил

Согласно современным футбольным правилам, нарушение оценивается не по наклону тела игрока, а по точке касания его ноги поверхности поля. Опытный защитник благодаря своей ловкости и идеальному чувству времени получил преимущество, находясь в воздухе. В результате он не нарушил правила официально и сумел выбить мяч после сейва вратаря.

Единственный спорный момент в матче не ограничился пенальти. На протяжении всей игры решения арбитров и VAR неоднократно становились предметом обсуждений. В частности, эпизоды с участием вышедшего на замену игрока гостей Карлоса Эспи также добавили матчу накала. Однако в итоге «Реал Бетис» удержал свое преимущество и одержал важную победу.

Реал МадридРеал БетисКилиан МбаппеЛа ЛигаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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