США продают Саудовской Аравии высокоточные бомбы на 5 миллиардов долларов

Государственный департамент США официально одобрил крупную сделку по поставке Саудовской Аравии дальнобойных высокоточных авиационных бомб JDAM-ER и сопутствующего современного военного оборудования. Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, этот масштабный военный пакет общей стоимостью почти 5 миллиардов долларов направлен на укрепление баланса сил на Ближнем Востоке и выведение потенциала воздушного нападения Эр-Рияда на беспрецедентный уровень.

Более 10 тысяч авиабомб: детали заказа Эр-Рияда

Этот военный пакет, сформированный по запросу Королевства Саудовская Аравия, поражает экспертов своими масштабами:

Стратегический контракт на 5 миллиардов долларов: Внешнеполитическое ведомство США официально утвердило решение о продаже Эр-Рияду передового авиационного вооружения и модулей управления;

5 004 авиабомбы весом 227 килограммов: Почти половину заказанного арсенала составляют высокоточные боеприпасы весом 227 кг, поражающие цель с высокой точностью;

5 000 тяжелых бомб весом 907 килограммов: Кроме того, будут поставлены 5 тысяч тяжелых авиабомб калибра 907 кг, предназначенных для уничтожения прочных вражеских укреплений и подземных бункеров, а также комплексы управления для них;

Дополнительное военное обеспечение: В рамках контракта также будут предоставлены логистика, техническая поддержка и специальные системы адаптации под истребители.

Опасная мощь системы JDAM-ER: от обычной бомбы к «умному оружию»

Технология JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition — Extended Range) является одним из самых опасных средств современной воздушной войны:

Система «умного» управления: Данный комплект превращает обычные бомбы свободного падения в высокоточные управляемые средства поражения, оснащенные GPS и инерциальной навигационной системой;

Дальнобойный полет (ER): Благодаря специальным складывающимся крыльям, устанавливаемым на бомбу, после сброса с самолета она может планировать на расстояние более 70–80 километров. Это позволяет саудовским самолетам наносить удары, не заходя в зону противовоздушной обороны противника;

Влияние на напряженность на Ближнем Востоке: На фоне сохраняющегося в регионе противостояния с Ираном и угрозы со стороны хуситов в Красном море Саудовская Аравия обеспечивает свою боевую авиацию самым мощным арсеналом в регионе.

Как вы думаете, послужит ли покупка Саудовской Аравией у США высокоточных бомб на 5 миллиардов долларов поддержанию стабильности и безопасности на Ближнем Востоке, или же она еще больше разгонит новую гонку вооружений в регионе? Оставляйте свои мнения в комментариях!