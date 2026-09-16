Ханси Флик поддержал шансы Ламина Ямаля на получение «Золотого мяча»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик решительно поддержал кампанию клуба по продвижению своего юного таланта Ламина Ямаля на престижную награду «Золотой мяч». Как сообщает Goal.com, немецкий специалист поделился своими мыслями по этой теме и планами команды на пресс-конференции перед предстоящим матчем Ла Лиги против «Расинга» из Сантандера. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В последнее время открытые заявления юного нападающего о том, что он достоин этой награды, вызывали широкие дискуссии в футбольном сообществе. В своем выступлении на пресс-конференции Ханси Флик выразил полную поддержку уверенности своего подопечного и объяснил, почему клуб поддерживает эту кампанию.

Уверенность Ламина Ямаля на поле

Флик отметил, что высокая уверенность Ямаля в себе напрямую положительно влияет на его действия на поле и результаты в решающих моментах. Тренер высоко оценил открытость и искренность футболиста.

«Почему бы нам не организовать кампанию для Ламина? Он наш игрок, и я поддерживаю футболистов, которые верят в себя. Думаю, это отличная идея. Если он считает, что заслуживает этого, значит, я думаю так же», — отметил Ханси Флик.

Планы на будущее и финал Лиги чемпионов

На пресс-конференции также обсуждалось официальное объявление о том, что стадион «Камп Ноу» примет финал Лиги чемпионов 2029 года. Немецкий специалист не скрывал своего удовлетворения тем, что решающий матч пройдет на арене каталонцев.

В то же время Флик пока не дал четкого ответа относительно того, останется ли он у руля команды к тому времени. По его словам, главная цель — победа в этом престижном турнире, и тренер получает удовольствие от текущего рабочего процесса.