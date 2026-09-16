Редчайший случай в Азербайджане: плод обнаружен в области печени (видео)

·3·Мир
Редчайший случай в Азербайджане: плод обнаружен в области печени (видео)

В Азербайджане зафиксирован крайне редкий вид беременности — внематочная беременность, при которой плод располагается в области печени. Об этом сообщает Спутник Азербайджан.

Сообщается, что снимки ультразвукового исследования пациентки были опубликованы радиологом в социальной сети. На обследовании было видно, что плод находится не в полости матки, а в брюшной полости, в области печени. На изображениях также заметны отдельные части плода.

В медицине такое явление называется печеночной внематочной беременностью. При ней оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется не к полости матки, а к другому участку брюшной полости, а в очень редких случаях — к поверхности печени или ее тканям.

Специалисты подчеркивают, что такая беременность встречается чрезвычайно редко. Внематочная беременность в области печени считается опасной, поскольку контакт тканей плода с печенью, богатой кровеносными сосудами, может привести к сильному кровотечению. Если вовремя не выявить это состояние, оно представляет серьезную угрозу для жизни женщины.

В открытых источниках подробной информации о дальнейшем лечении и состоянии данной пациентки в Азербайджане пока не приводится.

Азербайджанвнематочная беременностьбеременность в печениSputnik Азербайджан
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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