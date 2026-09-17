Сравнение камер iPhone 18 Pro Max и Samsung Galaxy S26 Ultra

·64·Технологии
Сравнение камер iPhone 18 Pro Max и Samsung Galaxy S26 Ultra

Возможности ведущих флагманов рынка смартфонов — iPhone 18 Pro Max и Samsung Galaxy S26 Ultra — впервые были сравнены на практике. Сравнение, представленное популярным техноблогером Мрвхосетебосс на его ЁуТубе-канале, наглядно продемонстрировало конкуренцию между новым поколением мобильных фотосистем и вызвало жаркие дискуссии среди пользователей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным Иксбт.ком, публикация этого сравнения камер сразу же вызвала споры среди интернет-пользователей и экспертов. Несмотря на то, что оба смартфона опираются на уникальные технологии съемки и алгоритмы AI, первичная обработка программного обеспечения вызвала недовольство многих.

Критика снимков и AI в Samsung

Многие пользователи выразили недовольство процессом обработки изображений в стандартном режиме на Samsung Galaxy S26 Ultra. В частности, в сети широко обсуждается «эффект восковой кожи». Некоторые наблюдатели с иронией отметили, что алгоритмы AI изменили лица людей на снимках, придав блогеру Аруну внешность, характерную для южнокорейцев.

Также мнения обозревателей и обычных покупателей разделились относительно баланса цветов. Некоторые пользователи отмечают, что iPhone 18 Pro Max придает кадрам желтоватый оттенок, в то время как Samsung, напротив, делает изображения слишком белыми и холодными.

Итоговая реакция потребителей

В ходе обсуждений некоторые пользователи подчеркнули, что результаты обоих устройств посредственны, а разница между ними настолько мала, что не стоит жарких споров. В то же время часть пользователей, предпочитающих конструктивный подход, поделились своими фотографиями, показывающими, что после ручной настройки параметров AI на устройстве Samsung результаты значительно улучшаются.

Это сравнение еще раз доказало, что при выборе флагманских смартфонов сегодня решающее значение имеют не только оптические модули, но и программное обеспечение, а также алгоритмические настройки AI. Ожидается, что в будущем производители устранят эти недостатки с помощью обновлений ПО.

AppleSamsungiPhoneGalaxyТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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