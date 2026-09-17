Беларусь стянула войска к границе Польши и Литвы: «ахиллесова пята» НАТО в окружении?

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Беларусь стянула войска к границе Польши и Литвы: «ахиллесова пята» НАТО в окружении?

В точке наибольшей взрывоопасности геополитического и военного противостояния на европейском континенте ситуация накаляется. По данным «Радио Свобода», Вооруженные силы Беларуси сосредоточили крупный контингент войск и начали масштабные учения в районе Сувалкского коридора — стыка границ Польши и Литвы, который считается стратегически наиболее уязвимым звеном НАТО. В ходе маневров, проходящих 15–18 сентября под руководством начальника Генштаба Павла Муравейко, отрабатываются закрытие границы, действия в условиях военного положения, борьба с диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) и отражение атак дронов.

Тем временем эксперты авторитетного Международного института стратегических исследований (ИИСС) опубликовали тревожный для альянса анализ: благодаря новой тактике ведения войны у России больше нет необходимости захватывать Сувалкский коридор по суше — его можно полностью парализовать с помощью дальнобойных оптоволоконных ФПВ-дронов и ракетных ударов. Этот сухопутный путь шириной всего 65 километров остается единственной артерией, связывающей страны Балтии с основной частью НАТО.

Какова же цель Минска и Москвы на сувалкском направлении, как 40-километровые новые ФПВ-дроны могут уничтожить логистику НАТО и действительно ли страны Балтии оказались в ловушке?

«Маневры под командованием Муравейко»: Детали учений на границе

Военные действия, осуществляемые Западным оперативным командованием Беларуси:

  • Сценарий обороны 15–18 сентября: Учения проводятся лично под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Павла Муравейко;

  • Перекрытие государственной границы: Воинские подразделения отрабатывают навыки укрепления обороны и оперативного блокирования приграничных районов по периметру границ Польши и Литвы;

  • Военное положение и диверсанты: Отрабатывается тактика введения полноценного режима военного положения в регионе и уничтожения ДРГ условного противника;

  • Удары дронов и легкой авиации: Исходя из требований современной войны, основной упор делается на отражение атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и низколетящей техники.

Феномен «Сувалкского коридора»: Почему эта территория является главным щитом и уязвимым местом НАТО?

Стратегическое значение и географическая структура региона:

  • Единственная артерия Прибалтики: Сувалкский коридор — это сухопутный путь протяженностью около 65 километров на стыке польско-литовской границы между Беларусью и Калининградской областью России;

  • Угроза изоляции НАТО: Если данный коридор будет заблокирован, страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония) окажутся полностью отрезанными по суше от основной части альянса;

  • Угроза соединения с Калининградом: В случае военного конфликта войска, выдвигающиеся из Беларуси и Калининграда, способны взять этот коридор под контроль в кратчайшие сроки, что уже много лет вызывает беспокойство у генералов НАТО.

Анализ ИИСС: 40-километровые оптоволоконные дроны и «виртуальная осада» коридора

Выводы Международного института стратегических исследований (ИИСС) и военных аналитиков:

  • Ввод войск не требуется: По мнению специалистов, в случае возникновения полномасштабного конфликта физического захвата Сувалкского коридора сухопутными войсками не потребуется;

  • Удар оптоволоконных ФПВ-дронов: Дальность полета оптоволоконных ФПВ-дронов, на которые не действуют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в настоящее время достигает 40 км. Учитывая, что ширина коридора составляет 65 км, беспилотники полностью охватывают территорию с двух сторон;

  • Крах логистики: Путем непрерывных обстрелов автомобильных и железных дорог дронами, дистанционным минированием и ракетными ударами возможность переброски войск НАТО по суше или морю сводится практически к нулю;

  • Истощение противовоздушной обороны: НАТО будет вынуждено тратить колоссальные объемы ПВО, средств борьбы с дронами и инженерных резервов исключительно для поддержания безопасности этого узкого направления.

Начатые Беларусью у Сувалкского коридора учения показали, что в геополитическом противостоянии в Восточной Европе современные технологии и война дронов формируют новую стратегическую реальность.

Как вы считаете, заставят ли подобные маневры Беларуси и Москвы вокруг Сувалкского коридора НАТО перебросить дополнительные силы в Прибалтику, или это лишь тактика психологического давления? Сможет ли НАТО в эпоху современных дронов и новых вооружений полностью гарантировать оборону стран Балтии? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь обзором этой опасной точки соприкосновения на арене большой геополитики со всеми любителями международной политики и друзьями!

Сувалкский коридорВооруженные силы БеларусиIISSFPV-дроны
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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