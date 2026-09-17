Бывший глава Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили приговорен к 13 годам тюремьı

На постсоветском пространстве завершился один из самых громких и крупных политико-коррупционных детективов в системе спецслужб и государственной безопасности. Бывший руководитель Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Григол Лилуашвили, возглавлявший ведомство более 5 лет, по приговору суда лишен свободы сроком на 13 лет. Тбилисский городской суд признал его полностью виновным по четырем тяжким эпизодам, связанным с получением взятки в особо крупном размере. Законодательство по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 11 до 15 лет, и суд назначил ему практически максимальный срок наказания.

Сам Лилуашвили в ходе следствия и судебного процесса свою вину категорически не признал, а его адвокаты требовали вынесения полного оправдательного приговора. Бывший чиновник, возглавлявший самое закрытое и могущественное ведомство страны с октября 2019 года по апрель 2025 года, был громко арестован в декабре 2025 года — всего через несколько месяцев после своей отставки. Детали, обнародованные следствием, повергли общественность в настоящий шок: были раскрыты преступные деяния от строительства ветряных электростанций, тендеров на газификацию, покровительства специализированным на международных мошенничествах «колл-центрам» и вплоть до получения доли от закупок для детских садов.

И все же, как бывший генерал-глава госбезопасности стал «крышей» для преступных сетей, как следствие доказало его многомиллионные коррупционные схемы и что этот тюремный приговор означает для грузинской политической элиты?

«Миллионы долларов и 4 тяжких эпизода в лари»: Что доказал суд?

Основные коррупционные доказательства по уголовному делу в отношении Григола Лилуашвили:

1 миллион долларов от турецкого инвестора (октябрь 2022 г.): От турецкого инвестора Чагатая Улкера в обмен на лоббирование проекта строительства ветряных электростанций через посредничество тогдашнего первого заместителя министра экономики и устойчивого развития Ромео Микаутадзе было получено 1 000 000 долларов взятки;

1,5 миллиона лари за тендеры на газификацию (февраль 2022 г.): С учредителя компании «Экспресс-сервис 2008» Георгия Хаджалия в обмен на обеспечение победы в государственных тендерах на газификацию (также через Ромео Микаутадзе) было вымогательство взятки в размере 1,5 миллиона лари;

Доля в $1 365 000 от международных мошенников из «колл-центров» (2021–2023 гг.): За официальное покровительство («крышевание») незаконных колл-центров, занимавшихся обманом людей, бывший глава СГБ при содействии своего родственника Сандро Лилуашвили положил в карман ровно 1 миллион 365 тысяч долларов;

«Откаты» из бюджета детских садов: Осуществлял покровительство бывшему директору Агентства по управлению детскими садами-яслями мэрии Тбилиси Кахе Гванселадзе. Как уточнила прокуратура, данная преступная группа, связанная с закупками для детских садов, в период с 2018 по 2023 годы присвоила в качестве взяток в общей сложности 5 325 943 лари.

От вершин власти до тюремной решетки: 5-летняя деятельность Лилуашвили

Жизненный путь и арест руководителя спецслужб:

5 лет безграничной власти: Лилуашвили, возглавлявший Службу государственной безопасности страны с 17 октября 2019 года по 2 апреля 2025 года, был человеком, обладавшим самой секретной информацией и рычагами влияния в государстве;

Отставка и внезапное задержание: Спустя считанные месяцы после завершения его полномочий, в конце декабря 2025 года, против него было возбуждено уголовное дело и он был арестован;

Непризнание вины и требование оправдания: Во время суда бывший чиновник отверг все обвинения и пытался преподнести их как политическую месть, однако представленные прокуратурой банковские переводы, показания свидетелей и улики оказались для суда достаточными.

Правовые и политические уроки: Удар по коррупции в государственной системе

Аналитические выводы специалистов по поводу данного 13-летнего наказания:

Положению «крышевания» положен конец: Незаконный контроль спецслужб над мошенническими колл-центрами и бизнесом осуждается во всем мире, и данный судебный приговор стал решительным ответом на подобные схемы;

Разоблачен бесконтрольный характер государственных закупок: Хищение миллионов лари даже из бюджетных средств, выделенных на дошкольное образование и содержание детей, показало необходимость резкого усиления общественного контроля;

Никто не неприкасаем: Лишение свободы сроком на 13 лет даже руководителя самого могущественного ведомства государства стало важным прецедентом, демонстрирующим неотвратимость наказания для должностных лиц.

Вынесенный Григолу Лилуашвили 13-летний тюремный срок наглядно доказал, что подчинение государственных полномочий личным интересам обогащения и мошенничества рано или поздно заставит ответить перед законом любого высокопоставленного чиновника.

А как считаете вы, 13-летний тюремный срок, назначенный бывшему 5-летнему главному силовику Грузии — это результат реальной борьбы с коррупцией или политический расчет за кулисами смены власти? Какие механизмы должны применять государства для предотвращения столь ужасных коррупционных схем, объединяющих спецслужбы и закупки детских садов? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь анализом этого громкого судебного приговора на постсоветском пространстве со всеми своими коллегами и любителями политики!