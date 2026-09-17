В 60 лет стала мамой в третий раз: замороженные 15 лет назад яйцеклетки стали неожиданным чудом

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В 60 лет стала мамой в третий раз: замороженные 15 лет назад яйцеклетки стали неожиданным чудом

В Москве 60-летняя Марина К. стала мамой в третий раз, воспользовавшись собственными яйцеклетками, замороженными 15 лет назад. Женщина, являющаяся доктором биологических наук, наряду с исследованием процессов старения, воспользовалась в своей жизни уникальными возможностями медицины.

Марина К. заморозила свои яйцеклетки в 2010 году. Спустя 15 лет она забеременела с помощью метода ЭКО — экстракорпорального оплодотворения.

Яйцеклетки, сохраненные 15 лет назад, позволили ей снова стать матерью в 60 лет.

В период беременности врачи регулярно наблюдали женщину. Во время обследований у нее была выявлена миома матки. В связи с этим было принято решение провести кесарево сечение на 38-й неделе беременности. Во время операции также была удалена доброкачественная опухоль.

В результате операции на свет появился здоровый мальчик. Врачи не только проконтролировали состояние матери и ребенка, но и сумели сохранить матку.

Марина К.Москваэкстракорпоральное оплодотворениефутуристические эмбрионы
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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