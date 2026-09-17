Килиан Мбаппе ответил на критику по поводу ситуации в Сеуте

Нападающий «Реал Мадрида» Килиан Мбаппе прояснил ситуацию вокруг споров, возникших из-за того, что он скрыл надпись на футболке в поддержку города Сеута перед матчем против «Эльче». Как сообщает издание Диарио АС, действия французского форварда, который вместе с одноклубниками Винисиусом Жуниором и Ибраима Конате частично закрыл надпись на форме во время предматчевой церемонии, вызвали резкую критику со стороны испанских СМИ и общественности. Об этом сообщает Goal.com.

Перед матчем Ла Лиги между «Эльче» и «Реал Мадридом» представители обеих команд договорились надеть футболки с надписью «Мы все из Сеуты» по инициативе бизнес-группы, стремящейся привлечь внимание к гуманитарной ситуации в испанском анклаве после массового притока мигрантов из Марокко в июле. Однако действия футболистов вызвали бурную реакцию в обществе.

Объяснение футболиста

В интервью прессе в среду Килиан Мбаппе прокомментировал произошедшее, подчеркнув, что это решение было согласовано на уровне клубов и игроки были обязаны его выполнить., — сказал футболист.

Нападающий, чьи родители переехали во Францию из Алжира и Камеруна, выразил сочувствие жителям Сеуты и заявил: «Прежде чем стать спортсменом, я человек, и я полностью солидарен со всеми пострадавшими в Сеуте».

При этом Килиан Мбаппе добавил, что хотел поддержать всех, кто погиб в процессе миграции или переживает тяжелые условия. По его словам, это была очень сложная ситуация, так как некоторые могли воспринять это как акцию против жителей Сеуты, хотя его намерения были совершенно иными.

Широкий резонанс конфликта

Футболист призвал к мирному разрешению конфликта, подчеркнув, что не хочет ставить одни страдания выше других. Он отметил, что страдания людей в мире вызывают у него глубокую печаль, и он стремился послать всем мирное и позитивное сообщение.

Данные политические сложности отразились и на других матчах чемпионата Испании. В частности, полузащитник «Реал Бетиса» Абде Эззалзули, переехавший в Испанию в детстве, также подвергся критике со стороны болельщиков на своей родине за участие в подобной акции перед матчем с «Вильярреалом». Футболист на своей странице в социальных сетях заявил, что в футболке не было никакой политической цели и это не является неуважением к марокканцам, твердо добавив, что не будет извиняться.