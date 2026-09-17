Барселона под руководством Ханси Флика начала сезон с рекордными результатами

·29·Спорт
Барселона под руководством Ханси Флика начала сезон с рекордными результатами

Команда «Барселона» под руководством Ханси Флика совершила яркий старт сезона, показав лучшие результаты в истории клуба и полностью демонстрируя свой атакующий потенциал. Крупная победа над «Расинг Сантандером» со счетом 7:2 еще раз подтвердила доминирование каталонцев в текущем сезоне и показала, что в игре команды началась новая эра. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным ESPN, под руководством немецкого специалиста «Барселона» установила абсолютный рекорд, выиграв все семь стартовых матчей в рамках Ла Лиги и Лиги чемпионов. Ранее в своей истории клуб начинал сезон максимум с шести побед подряд. Этот результат был зафиксирован в сезонах 1929–1930, 1960–1961 и 2018–2019 годов.

Голевой дождь и атакующий футбол

Каталонский клуб успешно сочетает уверенную игру во внутреннем чемпионате с крупными победами на международной арене. В частности, в ворота «Фейеноорда» было забито пять безответных мячей, а в матче с «Расинг Сантандером» соперник пропустил семь голов. В результате количество забитых мячей команды в первых семи встречах достигло 33.

Как сообщает ESPN, это первый случай в истории «Барселоны», когда в первых семи матчах сезона было забито более 30 голов. Команда Ханси Флика стремится оказывать давление на соперников с самого начала игры и решать исход встречи досрочно. Единственным соперником, который открыл счет в матчах против этой команды, стал «Райо Вальекано».

Рекорды Рафиньи и Лионелья Месси

Рафинья, играющий в тактике Ханси Флика на позиции «ложной девятки», стал главным атакующим оружием команды. Забив три гола в ворота «Расинг Сантандера», бразильский футболист довел количество своих голов во всех турнирах текущего сезона до 11.

Такая результативность поставила 29-летнего вингера в один ряд с легендами клуба. ESPN отмечает, что Рафинья стал первым футболистом после Лионелья Месси (в сезоне 2017–2018), забившим девять голов в первых шести матчах Ла Лиги. Также он опережает нападающего «Реал Мадрида» Килиана Мбаппе на два гола в гонке за трофей Пичичи.

Если взглянуть на историю последних 60 лет, то забивать не менее девяти голов в первых семи матчах сезона в составе «Барселоны» удавалось только Лионелью Месси и Роналдо Назарио. Рафинья вносит огромный вклад в победы команды не только голами, но и важными передачами, как, например, в матче против «Леванте».

БарселонаХанси ФликРафиньяЛа ЛигаЛига чемпионов
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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