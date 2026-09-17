Райхон Ганиевой устроили необычный сюрприз на день рождения (видео)

·58·Культура
Райхон Ганиевой устроили необычный сюрприз на день рождения (видео)

Вчера, 16 сентября, мы сообщали, что певица Райхон Ганиева встретила свое 48-летие. В день рождения близкие устроили для певицы необычный сюрприз.

Райхон Ганиева опубликовала на своей странице в социальной сети видео, в котором запечатлены эти моменты.

«Кто любит турецкие сериалы, посмотрите, какой сюрприз мне устроили близкие ровно в 12 часов ночи!» — написала певица.

На видео запечатлено, как близкие певицы в масках с лицами турецких актеров поздравили ее с тортом, шарами и цветами в руках. На видео также отчетливо видно, как Райхон была удивлена неожиданным сюрпризом.

А подписчики певицы в комментариях продолжают поздравлять ее с днем рождения и выражать искренние пожелания.

Райхон ГаниеваТурецкие сериалыСюрприз на день рожденияТурецкие актеры
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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