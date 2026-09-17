Райхон Ганиевой устроили необычный сюрприз на день рождения (видео)

Вчера, 16 сентября, мы сообщали, что певица Райхон Ганиева встретила свое 48-летие. В день рождения близкие устроили для певицы необычный сюрприз.

Райхон Ганиева опубликовала на своей странице в социальной сети видео, в котором запечатлены эти моменты.

«Кто любит турецкие сериалы, посмотрите, какой сюрприз мне устроили близкие ровно в 12 часов ночи!» — написала певица.

На видео запечатлено, как близкие певицы в масках с лицами турецких актеров поздравили ее с тортом, шарами и цветами в руках. На видео также отчетливо видно, как Райхон была удивлена неожиданным сюрпризом.

А подписчики певицы в комментариях продолжают поздравлять ее с днем рождения и выражать искренние пожелания.