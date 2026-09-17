Райхон Уласенова раскрыла историю любви своего сына

·49·Культура
Райхон Уласенова раскрыла историю любви своего сына

Известная актриса и ведущая Райхон Уласенова 7 августа этого года женила своего сына Азизбека. Обретя статус свекрови, артистка впервые после свадьбы дала интервью и рассказала о том, как познакомились ее сын и невестка Азизахон, как зародилась их любовь, а также о неожиданном обряде сватовства перед свадьбой.

Они познакомились в 15 лет в лагере

Kelin va kuyov tantanali to‘y marosimida birga yurib borishmoqda.

По словам Райхон Уласеновой, Азизбек и Азизахон впервые встретились в детском летнем лагере. Интересно, что тогда обоим было по 15 лет, и по общим правилам они не могли поехать в лагерь. Однако родители приобрели для них путевки.

Молодые люди познакомились в лагере и сначала подружились. В последующие годы они также несколько раз встречались, и их отношения постепенно переросли из искренней дружбы в любовь.

Актриса подчеркнула, что поддержала выбор сына и пожелала ему счастья.

Из-за сватовства даже задержали авиарейс

Процесс создания семьи Азизбека и Азизахон был наполнен интересными событиями. Райхон Уласенова сначала связалась с семьей будущей невестки по телефону.

В назначенный день сватовства актриса должна была лететь в Турцию. Однако она поставила встречу с семьей будущей невестки на первое место и изменила время вылета.

Сватовство, которое должно было стать короткой встречей, затянулось намного дольше, чем ожидалось. Затем Азизбек также побеседовал с отцом невесты, и две семьи договорились официально оформить отношения.

Сначала приняла невестку за собственную дочь

Adras va atlas libosdagi uch ayol bog‘da birga tushgan surati.

Райхон Уласенова также не стала скрывать, что была поражена, когда впервые увидела фотографию Азизахон. Когда она попросила снимок невестки, то сначала подумала, что это фото ее дочери Мохинур.

Актриса рассказала, что члены семьи, увидев Азизахон, тоже приняли ее за Мохинур. По ее словам, невестка с первого взгляда очень похожа на их семью.

Неожиданная церемония «Marry me» в горах

Предсвадебная церемония предложения руки и сердца («Marry me») для молодых была организована по особой сценарию. Райхон Уласенова захотела провести это мероприятие в том самом лагере, где они впервые познакомились.

Азизахон же совершенно ничего не знала об этом плане. Члены семьи придумали различные предлоги и вывезли ее в горы. Даже неожиданные звонки и отговорки в дороге были запланированы заранее.

А в горах молодых уже ждали две семьи. Азизбек сделал предложение Азизахон, и это событие стало для девушки настоящим сюрпризом.

Азизбек целый год готовился к созданию семьи

Bitiruv mant

Райхон Уласенова рассказала, что сын объявил о своем намерении жениться в 21 год. Тогда она спросила у сына, готов ли он обеспечивать семью и к самостоятельной жизни.

Азизбек же попросил у нее год времени, отметив, что научится зарабатывать, копить деньги и правильно ими распоряжаться.

Он учился в Москве и со второго курса начал работать. Со временем он научился самостоятельно покрывать свои расходы, привозить подарки семье и сестрам.

Наконец, Азизбек сказал матери, что готов создать семью. После этого Райхон Уласенова и ее муж решили пойти свататься.

Песня на свадьбе стала предметом обсуждения в социальных сетях

В социальных сетях распространились видеоролики, на которых запечатлено, как во время свадебного вечера Азизбек с увлечением исполняет песню Озодбека Назарбекова «Сарсон». Это вызвало самые разные мнения среди пользователей.

Если одни тепло восприняли то, что жених открыто проявил свои чувства, то другие не одобрили подобное поведение.

Райхон Уласенова встала на защиту сына, заявив, что его искреннее поведение на свадьбе было продиктовано желанием открыто выразить свою любовь.

По мнению актрисы, дети больше берут пример с поступков родителей. Именно поэтому в их семье не скрывать нежность и открыто выражать свои чувства близкому человеку считается обычным делом.

Райхон Уласенова подчеркнула, что ее дети выросли именно в такой атмосфере, и отметила искренность отношений между Азизбеком и Азизахон.

Райхон УласеноваАзизбек УласеновАзизахонMarry me
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Райхон Ганиевой устроили необычный сюрприз на день рождения (видео)Райхон Ганиевой устроили необычный сюрприз на день рождения (видео)Сегодня, 16:11Знаменитый американский рэпер Снуп Догг теперь выступает на свадьбахЗнаменитый американский рэпер Снуп Догг теперь выступает на свадьбахСегодня, 15:37Джахонгир Отажонов раскрыл, сколько у него сейчас скота (видео)Джахонгир Отажонов раскрыл, сколько у него сейчас скота (видео)Сегодня, 12:26ДжОНЙ сменил имя? Появившееся в интернете фото «паспорта» удивило фанатовДжОНЙ сменил имя? Появившееся в интернете фото «паспорта» удивило фанатовСегодня, 12:22Ханде Эрчел решилась на резкие перемены: новый цвет волос вызвал критику фанатовХанде Эрчел решилась на резкие перемены: новый цвет волос вызвал критику фанатовСегодня, 12:09Большой выбор для Мунисы Ризаевой: муж просит ее покинуть сцену! (видео)Большой выбор для Мунисы Ризаевой: муж просит ее покинуть сцену! (видео)Сегодня, 12:06
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
Ильхом Фармонов сделал жене незабываемый подарок
Ильхом Фармонов сделал жене незабываемый подарок
Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси
Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси
Зебо Раксимова рассказала, откуда берет деньги на путешествия и в скольких странах побывала
Зебо Раксимова рассказала, откуда берет деньги на путешествия и в скольких странах побывала