Райхон Уласенова раскрыла историю любви своего сына

Известная актриса и ведущая Райхон Уласенова 7 августа этого года женила своего сына Азизбека. Обретя статус свекрови, артистка впервые после свадьбы дала интервью и рассказала о том, как познакомились ее сын и невестка Азизахон, как зародилась их любовь, а также о неожиданном обряде сватовства перед свадьбой.

Они познакомились в 15 лет в лагере

По словам Райхон Уласеновой, Азизбек и Азизахон впервые встретились в детском летнем лагере. Интересно, что тогда обоим было по 15 лет, и по общим правилам они не могли поехать в лагерь. Однако родители приобрели для них путевки.

Молодые люди познакомились в лагере и сначала подружились. В последующие годы они также несколько раз встречались, и их отношения постепенно переросли из искренней дружбы в любовь.

Актриса подчеркнула, что поддержала выбор сына и пожелала ему счастья.

Из-за сватовства даже задержали авиарейс

Процесс создания семьи Азизбека и Азизахон был наполнен интересными событиями. Райхон Уласенова сначала связалась с семьей будущей невестки по телефону.

В назначенный день сватовства актриса должна была лететь в Турцию. Однако она поставила встречу с семьей будущей невестки на первое место и изменила время вылета.

Сватовство, которое должно было стать короткой встречей, затянулось намного дольше, чем ожидалось. Затем Азизбек также побеседовал с отцом невесты, и две семьи договорились официально оформить отношения.

Сначала приняла невестку за собственную дочь

Райхон Уласенова также не стала скрывать, что была поражена, когда впервые увидела фотографию Азизахон. Когда она попросила снимок невестки, то сначала подумала, что это фото ее дочери Мохинур.

Актриса рассказала, что члены семьи, увидев Азизахон, тоже приняли ее за Мохинур. По ее словам, невестка с первого взгляда очень похожа на их семью.

Неожиданная церемония «Marry me» в горах

Предсвадебная церемония предложения руки и сердца («Marry me») для молодых была организована по особой сценарию. Райхон Уласенова захотела провести это мероприятие в том самом лагере, где они впервые познакомились.

Азизахон же совершенно ничего не знала об этом плане. Члены семьи придумали различные предлоги и вывезли ее в горы. Даже неожиданные звонки и отговорки в дороге были запланированы заранее.

А в горах молодых уже ждали две семьи. Азизбек сделал предложение Азизахон, и это событие стало для девушки настоящим сюрпризом.

Азизбек целый год готовился к созданию семьи

Райхон Уласенова рассказала, что сын объявил о своем намерении жениться в 21 год. Тогда она спросила у сына, готов ли он обеспечивать семью и к самостоятельной жизни.

Азизбек же попросил у нее год времени, отметив, что научится зарабатывать, копить деньги и правильно ими распоряжаться.

Он учился в Москве и со второго курса начал работать. Со временем он научился самостоятельно покрывать свои расходы, привозить подарки семье и сестрам.

Наконец, Азизбек сказал матери, что готов создать семью. После этого Райхон Уласенова и ее муж решили пойти свататься.

Песня на свадьбе стала предметом обсуждения в социальных сетях

В социальных сетях распространились видеоролики, на которых запечатлено, как во время свадебного вечера Азизбек с увлечением исполняет песню Озодбека Назарбекова «Сарсон». Это вызвало самые разные мнения среди пользователей.

Если одни тепло восприняли то, что жених открыто проявил свои чувства, то другие не одобрили подобное поведение.

Райхон Уласенова встала на защиту сына, заявив, что его искреннее поведение на свадьбе было продиктовано желанием открыто выразить свою любовь.

По мнению актрисы, дети больше берут пример с поступков родителей. Именно поэтому в их семье не скрывать нежность и открыто выражать свои чувства близкому человеку считается обычным делом.

Райхон Уласенова подчеркнула, что ее дети выросли именно в такой атмосфере, и отметила искренность отношений между Азизбеком и Азизахон.