Дельфин съел рвоту рыбы, удивив ученых

В районе Большого Барьерного рифа у берегов Австралии ученые стали свидетелями необычного поведения дельфина. Дельфин вида афалина по кличке Бабблс после погони за большеглазой рыбой съел её рвотные массы.

Согласно наблюдениям исследователей, дельфин преследовал рыбу, введя её в состояние стресса. В результате рыба её извергла, после чего Бабблс съел содержимое.

Для ученых этот случай стал особенно интересным, так как необычные способы питания дельфинов наблюдались и раньше. Однако случаи поедания рыбьей рвоты фиксируются в науке крайне редко.

Специалисты пока не могут точно сказать, по какой именно причине дельфин совершил такое действие. Это может быть как интерес к веществам в составе пищи, так и случайное поведение.

Подобные привычки животных, кажущиеся человеку странными, позволяют ученым глубже изучать их поведение и стратегии питания.