В Украине распространилось видео, на котором пожилая женщина голыми руками обезвредила российский дрон (видео)

В социальных сетях распространилось видео, на котором пожилая украинская женщина голыми руками убирает оптоволоконный кабель оставшегося на земле дрона. Об этом сообщило издание Те Нев Воике оф Украине.

Кадры также были опубликованы 15 сентября украинским консультантом по военным технологиям Серхием «Флешем» Бескрестновым. На видео видно, как женщина подходит к дрону на обочине дороги и разматывает катушку его кабеля. После этого устройство остается неподвижным.

В распространяемой информации утверждается, что дрон является российским оптоволоконным ФПВ-устройством и находился в «режиме ожидания». В таких беспилотниках для связи с оператором используется оптоволоконный кабель.

Бескрестнов написал, что женщина могла пройти обучение тому, как действовать в подобных ситуациях, на одном из курсов «Викторй Дронес». Однако эта информация не подтверждена независимыми источниками.