Флагман Huawei Мате 90 Pro Max получит мощную камеру и объектив

Китайские инсайдеры раскрыли новые интересные подробности о будущем флагмане компании Huawei — Huawei Мате 90 Pro Max. Ожидается, что это передовое устройство, презентация которого запланирована на октябрь текущего года, выведет возможности мобильной съемки на новый уровень и предложит серьезные обновления в области камер. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным иксбт.ком, известный и авторитетный инсайдер под ником Digital Chat Station сообщил, что основной модуль Huawei Мате 90 Pro Max будет оснащен 50-мегапиксельным сенсором оптического формата 1/1,28 дюйма. Данный модуль будет дополнен структурой пикселей РЙЙБ, переменной диафрагмой, технологией борьбы с бликами, а также новым поколением системы Red Maple, предназначенной для обработки изображений.

Передовые возможности зума и новые объективы

Одной из главных особенностей смартфона станут его возможности съемки на расстоянии. Предполагается, что устройство будет оснащено 200-мегапиксельной перископической телефотокамерой с крупным сенсором 1/1,28 дюйма. Вероятно, здесь будет использован датчик СмартСенс СКК85КсС китайского производства, поддерживающий динамический диапазон до 83 дБ. Это позволит пользователям выполнять четырехкратное оптическое приближение без потери качества.

Другой инсайдер — Смарт Пикачу — в свою очередь отметил, что система будет состоять из двух телефотокамер, как и в предыдущем поколении, однако ее оптический зум достигнет 10 крат. Также ожидается, что одной из самых уникальных и неожиданных особенностей нового флагмана станет специальный внешний объектив. Digital Chat Station называет его «супервнешним объективом» и утверждает, что этот аксессуар значительно расширит фотографические возможности смартфона, однако способ его крепления пока держится в секрете.

Дисплей и производительность

Стали известны и некоторые данные о внешнем виде и внутренних возможностях смартфона. В частности, ожидается, что Huawei Мате 90 Pro Max будет оснащен ОЛЭД-дисплеем нового поколения с двухслойной структурой. Кроме того, для защиты конфиденциальных данных от посторонних глаз может быть предложена специальная версия или опция, ограничивающая углы обзора экрана.

В качестве аппаратной платформы ожидается выбор процессора Кирин 9050 Pro. Что касается дизайна, компания останется верна традициям и сохранит узнаваемый кольцевой вид блока камеры.