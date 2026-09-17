Samsung готовит крупное обновление камеры для флагманов Galaxy S27

Южнокорейская компания Samsung разрабатывает принципиально новую систему обработки изображений для своих флагманских смартфонов следующего поколения. Согласно данным иксбт.ком, новые технологии, сочетающие алгоритмы нейронных сетей и аппаратное ускорение, значительно расширят фото- и видеовозможности устройств серии Galaxy S27. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Как стало известно, передовые технологии под названиями Неурал Имагинг и Висуал Маппинг планируется внедрить в будущие модели Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra. Речь идет не просто о последующей обработке готовых кадров, а о внедрении совершенно нового подхода.

Новый аппаратно-программный конвейер

Специалисты Samsung создают единый аппаратно-программный конвейер, объединяющий возможности AI и инструменты обработки изображений непосредственно в процессе съемки. Ожидается, что это выведет качество мобильной фотографии на новый уровень.

В частности, функция Висуал Маппинг, входящая в число новых технологий, специализируется на одновременном анализе данных нескольких последовательно снятых кадров. Система обрабатывает их не по отдельности, а как целостную сцену с учетом изменений во времени.

Основные направления и планы на будущее

Согласно источнику, данные инновационные решения принесут значительные улучшения, особенно в ночной съемке, качестве записи видео, вычислительном зуме и работе телеобъективов. Однако на данном этапе подчеркивается, что это лишь внутренние цели разработки, и то, как они будут реализованы в серийных устройствах, станет ясно со временем.

Стоит отметить, что эти новые возможности не останутся эксклюзивом только для самой дорогой модели Ultra, а найдут отражение и в версии Galaxy S27 Pro. Это свидетельствует о намерении компании внедрять передовые технологии в более широкий ряд флагманов.

Инсайдер под ником Шродингер, ставший источником этой информации, ранее был известен тем, что точно раскрыл характеристики Samsung Galaxy S26 Plus, а также одним из первых опубликовал концепцию будущих моделей iPhone. Эксперты оценивают его данные как одни из самых важных новостей в технологическом мире.