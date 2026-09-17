Яссин Буну продемонстрировал очередной суперсейв в Саудовской Аравии

·40·Спорт
Яссин Буну продемонстрировал очередной суперсейв в Саудовской Аравии

В седьмом туре чемпионата Саудовской Аравии вратарь «Аль-Хиляля» Яссин Буну вновь привлек внимание общественности своим ярким выступлением. В матче против клуба «Аль-Таавун» опытный марокканский голкипер в очередной раз продемонстрировал свое мастерство, внеся огромный вклад в крупную победу своей команды со счетом 6:0. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передают иксбт.ком и спортивные издания, по ходу встречи игрок хозяев нанес мощный удар из-за пределов штрафной площади. В тот момент, когда мяч на высокой скорости летел в сетку ворот, Буну с невероятной реакцией сумел отразить его, приведя болельщиков в восторг.

Суперсейв и признание лиги

Этот эпизод не остался без внимания. Организаторы Рошн Саудовской Про-лиги признали этот сейв Яссина Буну лучшим спасением тура. Эксперты высоко оценили умение вратаря читать игру и способность отразить мяч из сложнейшей точки.

Такая уверенная игра — не единичный случай. Буну зарекомендовал себя как один из самых надежных голкиперов чемпионата Саудовской Аравии, и его действия придают обороне «Аль-Хиляля» еще больше уверенности.

Воспоминания о чемпионате мира

Такое мастерство марокканского футболиста хорошо знакомо болельщикам. Он прославился на весь мир своими чудесными сейвами в 1/8 финала последнего чемпионата мира в Катаре в матче против сборной Испании.

На том мундиале Буну стал одним из главных героев, отразив решающие удары в серии пенальти и по ходу игры, что помогло сборной Марокко добиться исторического результата. Сейчас он продолжает демонстрировать мастерство того же уровня в составе «Аль-Хиляля».

Специалисты отмечают, что такие решающие сейвы и стабильная игра еще больше укрепляют позиции вратаря в клубе. Яссин Буну доказывает свой высокий класс в каждом матче, оставаясь одной из самых ярких звезд на саудовских полях.

Яссин БунуАль-ХиляльСаудовская Про-лигаФутболМарокко
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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