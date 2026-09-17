Ҳусанов выйдет в стартовом составе на матч против «Норвича»: Мареска выказывает ему доверие

·69·Спорт
Ҳусанов выйдет в стартовом составе на матч против «Норвича»: Мареска выказывает ему доверие

В английском футболе наступает жаркая пора кубковых баталий, и сегодня ночью всё внимание узбекистанских любителей футбола будет приковано к Манчестеру. В рамках 3-го раунда Кубка английской лиги (Карабао Куп) действующий чемпион «Манчестер Сити» на своем поле проведет матч против клуба «Норвич». Перед этой встречей, которая начнеткя в 23:30 по ташкентскому времени, был объявлен предполагаемый стартовый состав манчестерцев на сегодняшний поединок, и в нем отразилось историческое изменение, открывающее новую страницу в истории нашего отечественного футбола: ожидается, что защитник национальной сборной Узбекистана Абдуқодир Ҳусанов появится в основном составе с первых минут. Поднявшие над головой главный трофей Кубка английской лиги в прошлом сезоне «горожане» сегодня начинают защиту титула именно с обновленной линией обороны во главе с Ҳусановым. Тренерский штаб планирует доверить центр защиты трио Ҳусанов, Марк Гехи и Рис.

Каковы же тактические планы стоят за этим высоким доверием Энцо Марески к узбекскому защитнику, как сможет Ҳусанов проявить себя против быстрых нападающих «Норвича» и как «Сити» докажет свое превосходство в сегодняшней встрече?

«Ҳусанов в стартовом составе и чемпионская защита»: Главные акценты матча

Важная информация перед центральным матчем 3-го раунда Кубка английской лиги:

  • Ҳусанов в старте: 22-летний оплот обороны сборной Узбекистана Абдуқодир Ҳусанов вовсю готовится выйти в основном составе «горожан»;

  • Время начала: Противостояние «Манчестер Сити» — «Норвич» начнется сегодня в 23:30 по ташкентскому времени;

  • Шествие действующего чемпиона: Ставший обладателем этого престижного кубка в прошлом сезоне «Сити» проведет свой первый официальный матч на пути защиты титула;

  • Обновление обороны: Ворота команды будет защищать опытный Херонимо Рули, а на флангах и в центре защиты вместе с Ҳусановым будут действовать Гехи, Рис и Рико Льюис.

Предполагаемый стартовый состав «Манчестер Сити»

Состав, который, как ожидается, выберет Мареска, по линиям выглядит следующим образом:

  • Вратарь: Херонимо Рули;

  • Защитники: Абдуқодир Ҳусанов, Рис, Марк Гехи, Рико Льюис, Раян Айт-Нури;

  • Полузащитники: Матео Ковачич, Айюб Буадди, Аллан;

  • Нападающие: Илиман Ндиай, Антуан Семеньо.

Тактический анализ: Почему этот матч имеет жизненно важное значение для Ҳусанова?

Выводы спортивных аналитиков по этой встрече:

  • Трамплин для АПЛ и ЛЧ: Уверенная и безупречная игра в матчах Кубка английской лиги — это прекрасная возможность для Абдукодира Ҳусанова прочно закрепиться в основном составе на центральные туры Премьер-лиги и матчи Лиги чемпионов;

  • Верховые и наземные единоборства: Стиль игры «Норвича», основанный на классической английской борьбе, проверит на прочность физическую мощь Ҳусанова, его превосходство на втором этаже и умение отбирать мяч;

  • Навыки работы с мячом: Учитывая, что Мареска требует от центральных защитников начинать атаки точными передачами, точность пасов и хладнокровие Ҳусанова будут иметь решающее значение в сегодняшней встрече.

Выход Абдукодира Ҳусанова в основном составе «Манчестер Сити», считающегося одним из сильнейших клубов мира, является ярким примером роста авторитета всего узбекского футбола на мировой арене.

Как вы думаете, сможет ли Абдуқодир Ҳусанов продемонстрировать уверенную игру в сегодняшнем кубковом матче и доказать свое лидерство в обороне? Выведет ли его этот исторический старт в «Манчестер Сити» в ряд лучших защитников АПЛ в будущем? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь горячим анализом об этой важной игре узбекского легионера со всеми футбольными болельщиками и друзьями!

Абдуқодир ҲусановМанчестер СитиКубок английской лигиНорвич
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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