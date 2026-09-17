Объявлен окончательный состав сборной Узбекистана по боксу на Азиатские игры

·54·Спорт
Объявлен окончательный состав сборной Узбекистана по боксу на Азиатские игры

Считанные часы остаются до старта главного спортивного события континента — летних Азиатских игр, которые пройдут в японском городе Айти-Нагоя. Престижные соревнования официально начнутся 19 сентября и продлятся до 4 октября. Участие мастеров кожаной перчатки, являющихся гордостью нашего национального спорта, находится в центре внимания всех болельщиков. Пресс-служба Федерации бокса Узбекистана объявила официальный состав, который будет защищать честь нашей страны в этом масштабном и ответственном континентальном испытании. Мужская сборная под руководством Тулкуна Киличева и женская команда под началом Эльшода Расулова отправляются на Азиатские игры в составе 11 лучших спортсменов.

В состав вошли олимпийские чемпионы и чемпионы мира, а также молодые таланты, заявившие о себе своими ударами на международной арене. В мужских состязаниях на ринг поднимутся 6 отборных боксеров — от Самандара Олимова в весовой категории до 55 кг до супертяжеловеса Жахонгира Зокирова, а в составе женской команды за азиатский пьедестал почета будут бороться 5 опытных и сильных спортсменок, таких как Феруза Казакова, Нигина Уктамова, Навбахор Хамидова.

Итак, какие бескомпромиссные соперники ждут узбекских боксеров в Японии, сможет ли новое поколение бойцов под руководством Тулкуна Киличева удержать 1-е место в общекомандном зачете и сколько золотых медалей ожидается на рингах Нагои?

«11 бойцов на пути к Нагое»: Полный состав сборной Узбекистана

Список и весовые категории, официально утвержденные Федерацией бокса Узбекистана:

  • Мужская сборная (6 мастеров кожаной перчатки):

    • 55 кг: Самандар Олимов

    • 60 кг: Абдумалик Халоков (звезда мирового и олимпийского уровня, лидер команды)

    • 70 кг: Шавкатжон Болтаев

    • 80 кг: Фазлиддин Эркинбоев

    • 90 кг: Турабек Хабибуллаев

    • +90 кг: Жахонгир Зокиров (мощь супертяжелого веса)

    • Главный тренер: Тулкун Киличев.

    • Тренерский штаб: Хуан Энрике Стейнерс, Рахматжон Розиохунов, Акмал Хасанов, Даврон Гофуров, Нодир Гуломов, Алимардон Достонов, Шерзодбек Ахмаджонов.

  • Женская сборная (5 талантливых спортсменок):

    • 51 кг: Феруза Казакова

    • 54 кг: Нигина Уктамова

    • 60 кг: Ситора Турдибекова

    • 65 кг: Навбахор Хамидова

    • 75 кг: Азиза Зокирова

    • Главный тренер: Эльшод Расулов.

    • Тренерский штаб: Барбаро Фернандес Хименес, Ислам Тожибоев, Азим Худайкулов.

«Новая эра под руководством Халокова»: Основные изменения в составе

Специалисты и спортивные аналитики выделяют следующие важные аспекты:

  • Оптимизация весовых категорий: В новом регламенте и обновленных весовых категориях (55, 70, 80, 90 и +90 кг) тренерский штаб отобрал бойцов в наилучшей физической форме в каждой линии;

  • Фактор Абдумалика Халокова: Непревзойденный в мире благодаря своей технике, эстетичным движениям и точным ударам, Абдумалик будет капитаном команды и вдохновит остальных молодых ребят на победу;

  • Прочность в тяжелых весах: Выход на ринг Турабека Хабибуллаева в весе до 90 кг и Жахонгира Зокирова в супертяжелом весе станет грозным барьером для соперников;

  • Кубинская школа и национальный опыт: Сотрудничество кубинских тренеров Хуана Энрике Стейнерса и Барбаро Фернандеса Хименеса с узбекскими специалистами повысило тактическую гибкость наших боксеров.

Заключение экспертов: Будет ли снова абсолютное лидерство в общекомандном зачете?

Аналитические взгляды на предстоящие боксерские поединки на Азиатских играх:

  • Основные конкуренты: Сборные Японии, Казахстана, Китая и Таиланда с их сильными составами поведут жесткую борьбу за медали, однако нынешний уровень узбекской школы бокса удерживает нас в статусе безусловного фаворита;

  • Подъем женского бокса: Наши девушки во главе с Нигиной Уктамовой и Навбахор Хамидовой под руководством Эльшода Расулова имеют потенциал завоевать несколько золотых медалей;

  • Продолжение исторической традиции: Сборная Узбекистана по боксу, занимавшая 1-е места на всех крупных турнирах последних лет (Олимпиады и чемпионаты мира), нацелена подтвердить свою гегемонию и в Айти-Нагое.

Начиная с 19 сентября, взгляды всей нашей страны будут устремлены на японские ринги, где 11 узбекских парней и девушек снова вступят в бой, чтобы высоко поднять наш национальный флаг.

А как вы думаете, сколько золотых медалей смогут завоевать наши боксеры и займут ли они снова 1-е место в общекомандном зачете на этих Азиатских играх в Японии? Бои в какой весовой категории, по вашему мнению, будут самыми напряженными и интересными? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим горячим анализом состава, столь важным для любителей узбекского спорта, со всеми своими друзьями и болельщиками!

Азиатские игрыФедерация бокса УзбекистанаТулкун КиличевАбдумалик Халоков
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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