Ученые предупреждают об ожидающем планету «супер Эль-Ниньо» и экстремальной жаре

·4·Мир
Ученые предупреждают об ожидающем планету «супер Эль-Ниньо» и экстремальной жаре

Международные климатологи и ведущие ученые выражают серьезную озабоченность тем, что в ближайшие месяцы на Земле может разразиться крайне опасный природный фактор — феномен «супер Эль-Ниньо». По предупреждениям специалистов, это масштабное климатическое явление, которое, как ожидается, достигнеет своего пика в декабре текущего года, вызовет беспрецедентные волны аномальной жары в глобальном масштабе.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) и влиятельные исследовательские центры обнародовали крайне тревожные прогнозы о влиянии этого явления на здоровье и безопасность человечества.

Анализ ВМО: вероятность почти 100 процентов и 75-летний рекорд

Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Селеста Сауло сообщила о масштабах ожидаемого природного процесса:

  • Сроки продолжительности: По расчетам организации, вероятность того, что это крупномасштабное климатическое явление сохранится и продлится до февраля 2027 года, оценивается почти в 100 процентов;

  • Исторический масштаб: «Это явление может стать одним из самых мощных и масштабных за всю историю наблюдений на нашей планете с 1950 года», — подчеркнула глава ВМО;

  • Нарушение глобального баланса: Эль-Ниньо может привести не только к резкому повышению температуры воздуха, но и к череде засух, сильным пожарам и сбоям океанических течений на многих континентах мира.

Отчет Чикагского университета: риск смерти 451 тысячи человек

Медико-климатологическое исследование, проведенное учеными Чикагского университета (США), показывает, насколько серьезными могут быть последствия ожидаемой угрозы:

  • Рост показателей смертности: По подсчетам специалистов, экстремальная жара, вызванная Эль-Ниньо, в период с июня 2026 года по февраль 2027 года может стать причиной гибели дополнительных 451 тысячи человек по всему миру;

  • Основные группы риска: Чрезвычайная жара, в первую очередь, как ожидается, нанесет тяжелый удар по людям с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями, пожилым людям, а также населению бедных регионов с ограниченным доступом к питьевой воде и системам охлаждения.

Ученые призывают системы здравоохранения и чрезвычайных ситуаций стран мира уже сейчас тщательно подготовиться к температурному кризису, ожидаемому с началом декабря.

Эль-НиньоВсемирная метеорологическая организацияЧикагский университетсупер Эль-Ниньо
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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