Чудо в самой засушливой пустыне на Земле: пустыня Атакама покрылась разноцветными цветами

·51·Мир
Чудо в самой засушливой пустыне на Земле: пустыня Атакама покрылась разноцветными цветами

В знаменитой пустыне Атакама в Чили, считающейся самой засушливой точкой земного шара, где почти нет жизни, произошла удивительная природная метаморфоза. По сообщению агентства Франс Пресс (AFP), сухие, каменистые и бурые дюны, обычно напоминающие лунную поверхность, после рекордных осадков покрылись бескрайним цветочным ковром.

Климатологи и ботаники называют это явление самым масштабным и поразительным цветением за последние десятилетия.

Беспрецедентные в истории 190 мм осадков и более 200 видов растений

Цветению Атакамы поспособствовал глобальный климатический феномен Эль-Ниньо в Тихом океане:

  • Рекордные осадки: В июле и августе текущего года на севере Чили прошли невиданные доселе сильные дожди. В некоторых районах объем осадков достиг 190 мм, что является историческим и «никогда ранее не наблюдавшимся» показателем для этого засушливого региона;

  • Пробуждение семян десятилетий: Как отметил глава службы охраны биоразнообразия КОНАФ «Атакама» Сесар Писарро, миллионы семян и луковиц, спавших под толстым слоем почвы и песка на протяжении 30–40 лет, вернулись к жизни благодаря влаге;

  • Морфологическое разнообразие флоры: За короткий срок в пустыне проросло более 200 видов диких растений. В настоящее время пустыня, простирающаяся от океанского побережья до самого горизонта, покрыта белыми, желтыми и фиолетовыми цветами.

«Самое сильное цветение с 1997 года»

По мнению специалистов, нынешнее природное чудо может стать абсолютным рекордом последних 30 лет:

«В Атакаме есть такие горные хребты и холмы, на которых за последние 30 или даже 40 лет не было видно ни единой зеленой травинки или цветка. А сегодня эти места полностью преобразились и стали разноцветными», — подчеркнул Сесар Писарро в интервью изданию AFP.

Это уникальное природное явление привлекло внимание туристов со всего мира. Тысячи местных жителей и иностранных путешественников стекаются на север Чили, чтобы своими глазами увидеть, как космический пейзаж в одно мгновение превращается в живой сад.

15 тысяч гектаров «цветочного рая», которые достигнут пика в октябре

По прогнозам Чилийской национальной лесной корпорации (КОНАФ), феномен «цветущей пустыни» достигнет своего пика именно в октябре месяце.

По подсчетам наблюдателей, в ближайшие дни по меньшей мере 15 тысяч гектаров площади пустыни превратятся в зеленый и цветущий ландшафт, и эта уникальная красота будет держаться в течение нескольких недель, пока вода полностью не испарится.

пустыня АтакамаСесар ПисарроCONAFЭль-Ниньо
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Одна из самых сухих пустынь мира неожиданно покрылась цветамиОдна из самых сухих пустынь мира неожиданно покрылась цветамиСегодня 10:21Самый жаркий август в истории мира: рекорд снова побитСамый жаркий август в истории мира: рекорд снова побит13 сентября 11:31Осень в Узбекистане может стать дождливее: в каких регионах ожидаются осадки?Осень в Узбекистане может стать дождливее: в каких регионах ожидаются осадки?11 сентября 16:19ООН предупредила: Эль-Ниньо принесет дожди в Центральную АзиюООН предупредила: Эль-Ниньо принесет дожди в Центральную Азию4 июня 14:36Риск сильных дождей в Центральной Азии летом может возрастиРиск сильных дождей в Центральной Азии летом может возрасти4 июня 09:37ООН предупредила: в Центральной Азии ожидаются сильные дождиООН предупредила: в Центральной Азии ожидаются сильные дожди2 июня 21:20
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына