Чудо в самой засушливой пустыне на Земле: пустыня Атакама покрылась разноцветными цветами

В знаменитой пустыне Атакама в Чили, считающейся самой засушливой точкой земного шара, где почти нет жизни, произошла удивительная природная метаморфоза. По сообщению агентства Франс Пресс (AFP), сухие, каменистые и бурые дюны, обычно напоминающие лунную поверхность, после рекордных осадков покрылись бескрайним цветочным ковром.

Климатологи и ботаники называют это явление самым масштабным и поразительным цветением за последние десятилетия.

Беспрецедентные в истории 190 мм осадков и более 200 видов растений

Цветению Атакамы поспособствовал глобальный климатический феномен Эль-Ниньо в Тихом океане:

Рекордные осадки: В июле и августе текущего года на севере Чили прошли невиданные доселе сильные дожди. В некоторых районах объем осадков достиг 190 мм , что является историческим и «никогда ранее не наблюдавшимся» показателем для этого засушливого региона;

Пробуждение семян десятилетий: Как отметил глава службы охраны биоразнообразия КОНАФ «Атакама» Сесар Писарро, миллионы семян и луковиц, спавших под толстым слоем почвы и песка на протяжении 30–40 лет, вернулись к жизни благодаря влаге;

Морфологическое разнообразие флоры: За короткий срок в пустыне проросло более 200 видов диких растений. В настоящее время пустыня, простирающаяся от океанского побережья до самого горизонта, покрыта белыми, желтыми и фиолетовыми цветами.

«Самое сильное цветение с 1997 года»

По мнению специалистов, нынешнее природное чудо может стать абсолютным рекордом последних 30 лет:

«В Атакаме есть такие горные хребты и холмы, на которых за последние 30 или даже 40 лет не было видно ни единой зеленой травинки или цветка. А сегодня эти места полностью преобразились и стали разноцветными», — подчеркнул Сесар Писарро в интервью изданию AFP.

Это уникальное природное явление привлекло внимание туристов со всего мира. Тысячи местных жителей и иностранных путешественников стекаются на север Чили, чтобы своими глазами увидеть, как космический пейзаж в одно мгновение превращается в живой сад.

15 тысяч гектаров «цветочного рая», которые достигнут пика в октябре

По прогнозам Чилийской национальной лесной корпорации (КОНАФ), феномен «цветущей пустыни» достигнет своего пика именно в октябре месяце.

По подсчетам наблюдателей, в ближайшие дни по меньшей мере 15 тысяч гектаров площади пустыни превратятся в зеленый и цветущий ландшафт, и эта уникальная красота будет держаться в течение нескольких недель, пока вода полностью не испарится.