Одна из самых сухих пустынь мира неожиданно покрылась цветами

В чилийской пустыне Атакама наблюдалось редкое природное явление. Территория, считающаяся одной из самых сухих пустынь мира, после обильных осадков покрылась разноцветными цветами, и привычный желтоватый и засушливый пейзаж пустыни преобразился до неузнаваемости.

По данным специалистов, в результате осадков семена и луковицы, долгое время находившиеся в почве в состоянии покоя, проросли и зацвели. Этот процесс приводит к возникновению редкого природного явления, известного как «Цветущая пустыня» (Десиерто Флоридо).

Цветение в 2026 году оказалось особенно масштабным, было зафиксировано более 200 видов растений. В некоторых районах около 17 тысяч квадратных километров пустыни покрылись растительностью. Эксперты оценивают это явление как один из самых мощных сезонов цветения за последние десятилетия.

Важную роль в возникновении этого явления сыграли необычные осадки, вызванные мощным погодным феноменом «Эль-Ниньо». Такое цветение в пустыне Атакама наблюдается не ежегодно, а обычно происходит в годы с достаточным количеством осадков.

Этот недолговечный пейзаж также важен для биологической жизни пустыни. Некоторые семена, находившиеся в состоянии покоя на протяжении десятилетий, при появлении влаги прорастают и за короткое время превращают пустыню в зеленую и пеструю равнину.

Учитывая, что пустыня Атакама обычно выглядит чрезвычайно засушливой и практически лишенной растительности, такое зрелище действительно поражает воображение. Это уникальное проявление природы вызывает большой интерес у туристов и ученых.