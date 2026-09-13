Самый жаркий август в истории мира: рекорд снова побит

Август 2026 года стал самым жарким августом в истории глобальных температурных наблюдений. Специалисты сообщили, что в этом месяце был зафиксирован очередной рекорд глобального потепления.

По данным европейской климатической службы Коперникус, средняя температура воздуха на поверхности Земли в августе составила 16,96 градуса. Этот показатель немного выше рекорда июля 2023 года, и август 2026 года разделил с июлем 2023 года статус самого жаркого месяца за всю историю наблюдений.

В океанах ситуация также достигла рекордных отметок. В августе средняя температура поверхности мирового океана (за исключением полярных регионов) составила 21,07 градуса, что является самым высоким показателем для месяцев август. А 24 и 25 августа суточный показатель поднялся до 21,11 градуса.

Ученые называют одной из главных причин такой жары глобальное потепление, усиливающееся в результате человеческой деятельности. При этом на повышение температуры влияет и усиливающееся в Тихом океане явление Эль-Ниньо.

Интересно, что летний сезон с июня по август 2026 года также стал одним из самых жарких летних сезонов в истории глобальных наблюдений. А в Западной Европе было зафиксировано самое жаркое лето в ее истории.