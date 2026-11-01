Страшное наводнение в Эквадоре: на острове Санта-Крус объявлено чрезвычайное положение (видео)

На острове Санта-Крус, входящем в состав Галапагосского архипелага, известного своей уникальной природой, произошло беспрецедентное по силе наводнение. В результате стихийного бедствия погиб по меньшей мере один человек, двое пропали без вести, более 80 жителей были экстренно эвакуированы в безопасные районы.

Из-за критической ситуации местные власти ввели режим чрезвычайного положения на всей территории острова.

«В истории острова такого бедствия еще не было»

Мэр острова Санта-Крус Фанни Урибе, комментируя ситуацию, подчеркнула, что подобных разрушительных природных явлений в истории региона еще не фиксировалось:

«Это бедствие стало самым тяжелым испытанием в истории нашего острова. В общей сложности пострадало около 2000 семей. Районы Беллависта и Дивино-Ниньо серьезно повреждены, многие дома разрушены, нарушено электроснабжение».

Масштабы бедствия и важные детали

Беспрерывный 12-часовой ливень и Эль-Ниньо: Осадки, начавшиеся днем 30 октября, продолжались в виде сильного ливня в течение 12 часов. Специалисты связывают это аномальное явление с усиливающимся климатическим феноменом Эль-Ниньо;

Паралич инфраструктуры: Из-за затопления основных дорог, соединяющих части острова, движение автотранспорта резко ограничено. Наводнение также нанесло ущерб медицинским центрам;

Ограничение работы аэропорта: Главный аэропорт на соседнем острове Бальтра прекратил прием коммерческих пассажирских рейсов и обслуживает только самолеты с гуманитарной помощью и спасательными грузами;

Закрытие туристических центров: Администрация национального парка Галапагос в целях обеспечения безопасности туристов временно закрыла 4 популярных туристических объекта на Санта-Крус и 2 на Сан-Кристобале.

Спасательная операция и временные убежища

В настоящее время в зону бедствия привлечены военные формирования и спасательные отряды, проводятся поисково-спасательные работы. Для семей, оставшихся без крова, организованы специальные временные центры, жителям оказывается медицинская и продовольственная помощь.