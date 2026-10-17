На саммите в Баку Турция и более 10 стран бойкотировали речь Президента Израиля

·80·Мир
На саммите в Баку Турция и более 10 стран бойкотировали речь Президента Израиля

В столице Азербайджана городе Баку в рамках международного саммита произошло серьезное дипломатическое событие. На 7-м саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) делегация во главе с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и представители более чем 10 государств демонстративно покинуть зал заседаний во время выступления Президента Израиля Ицхака Герцога, объявив открытый бойкот.

Этот шаг продемонстрировал жесткую и бескомпромиссную позицию ряда государств по отношению к политике Тель-Авива в условиях острого геополитического кризиса на Ближнем Востоке.

Демарш на саммите в Баку: Как это произошло?

Обстоятельства, привлекшие внимание международных дипломатических кругов на 7-м саммите СВМДА 15 октября:

  • Протест во время выступления: Когда глава израильского государства Ицхак Герцог поднялся на трибуну для выступления перед участниками саммита, глава МИД Турции Хакан Фидан встал и покинул зал;

  • Широкая поддержка: Вслед за руководителем турецкого внешнеполитического ведомства официальные представители и члены делегаций еще более чем 10 государств, участвующих в саммите, также последовали за ним и опустошили зал;

  • Дипломатический сигнал: Данный демарш вызвал больший резонанс, чем официальные заявления в повестке дня саммита, став очередным ярким проявлением растущей дипломатической изоляции и давления на руководство Израиля на международной арене.

Геополитические причины бойкота

Этот резкий протест напрямую связан с продолжающимися военными действиями и гуманитарным кризисом на Ближнем Востоке, в частности вокруг Газы и Ливана:

  • Жесткая позиция Анкары: Турецкая сторона в последние месяцы резко осуждает военные операции Израиля и его действия в отношении мирного населения, требуя введения жестких ограничений на уровне международных организаций;

  • Региональная солидарность: Одновременный уход представителей более чем 10 других государств показал, что многие страны Азии и исламского мира выступают по этому вопросу единым фронтом.

Данный инцидент на саммите в Баку свидетельствует о том, что политические разногласия на крупных площадках, где обсуждаются вопросы региональной безопасности и сотрудничества, продолжают углубляться.

Азербайджан Баку саммит7-й саммит СВМДАМИД Турции Хакан ФиданПрезидент Израиля Ицхак Герцог
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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