Политический поворот в Израиле: Президент поручил формирование правительства Гади Айзенкоту
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- Президент Израиля Ицхак Герцог по итогам консультаций в парламенте поручил мандат на формирование нового правительства лидеру оппозиции Гади Айзенкоту.
- В ходе голосования в Кнессете 67 депутатов поддержали кандидатуру Гади Айзенкота.
- В пользу действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху проголосовали 46 депутатов.
На политической арене Израиля произошло важное и историческое событие. Президент страны Ицхак Герцог по итогам консультаций в парламенте нового созыва поручил мандат на формирование нового правительства не действующему премьер-министру Биньямину Нетаньяху, а лидеру оппозиции Гади Айзенкоту.
Как сообщает издание «Те Тимес оф Исраел» со ссылкой на канцелярию главы государства, президент Герцог лично довел свое решение как до Айзенкота, так и до действующего главы правительства Нетаньяху.
Решающее голосование в Кнессете: явное преимущество Айзенкота
Выбор кандидата президентом основывался на официальных переговорах, проведенных со всеми политическими фракциями и партиями в парламенте:
Открытая поддержка депутатов: В результате консультаций, проведенных среди членов Кнессета нового созыва, 67 депутатов поддержали кандидатуру Гади Айзенкота на пост премьер-министра;
Показатель Нетаньяху: В пользу действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху проголосовали лишь 46 депутатов;
Остальные депутаты: Оставшиеся представители парламента предпочли сохранить нейтралитет по вопросу обоих кандидатов.
В какой срок должно быть сформировано новое правительство?
Согласно законодательству Израиля, установлены четкие сроки для формирования коалиции и кабинета министров:
Основной срок в 28 дней: Гади Айзенкоту официально предоставлено 28 дней для достижения договоренностей со всеми партиями и формирования нового правительства;
Дополнительная возможность в 14 дней: Если в установленный срок сложные коалиционные переговоры не будут завершены, кандидат имеет право запросить у главы государства дополнительное льготное время сроком на 14 дней.
Данное решение может свидетельствовать о начале серьезных изменений во внутренней и внешней политике Израиля, в частности, в стратегии безопасности на Ближнем Востоке.
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