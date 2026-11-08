Политический поворот в Израиле: Президент поручил формирование правительства Гади Айзенкоту

На политической арене Израиля произошло важное и историческое событие. Президент страны Ицхак Герцог по итогам консультаций в парламенте нового созыва поручил мандат на формирование нового правительства не действующему премьер-министру Биньямину Нетаньяху, а лидеру оппозиции Гади Айзенкоту.

Как сообщает издание «Те Тимес оф Исраел» со ссылкой на канцелярию главы государства, президент Герцог лично довел свое решение как до Айзенкота, так и до действующего главы правительства Нетаньяху.

Решающее голосование в Кнессете: явное преимущество Айзенкота

Выбор кандидата президентом основывался на официальных переговорах, проведенных со всеми политическими фракциями и партиями в парламенте:

Открытая поддержка депутатов: В результате консультаций, проведенных среди членов Кнессета нового созыва, 67 депутатов поддержали кандидатуру Гади Айзенкота на пост премьер-министра;

Показатель Нетаньяху: В пользу действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху проголосовали лишь 46 депутатов ;

Остальные депутаты: Оставшиеся представители парламента предпочли сохранить нейтралитет по вопросу обоих кандидатов.

В какой срок должно быть сформировано новое правительство?

Согласно законодательству Израиля, установлены четкие сроки для формирования коалиции и кабинета министров:

Основной срок в 28 дней: Гади Айзенкоту официально предоставлено 28 дней для достижения договоренностей со всеми партиями и формирования нового правительства;

Дополнительная возможность в 14 дней: Если в установленный срок сложные коалиционные переговоры не будут завершены, кандидат имеет право запросить у главы государства дополнительное льготное время сроком на 14 дней.

Данное решение может свидетельствовать о начале серьезных изменений во внутренней и внешней политике Израиля, в частности, в стратегии безопасности на Ближнем Востоке.