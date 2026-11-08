Политический поворот в Израиле: Президент поручил формирование правительства Гади Айзенкоту

·105·Мир
Политический поворот в Израиле: Президент поручил формирование правительства Гади Айзенкоту
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Президент Израиля Ицхак Герцог по итогам консультаций в парламенте поручил мандат на формирование нового правительства лидеру оппозиции Гади Айзенкоту.
  • В ходе голосования в Кнессете 67 депутатов поддержали кандидатуру Гади Айзенкота.
  • В пользу действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху проголосовали 46 депутатов.

На политической арене Израиля произошло важное и историческое событие. Президент страны Ицхак Герцог по итогам консультаций в парламенте нового созыва поручил мандат на формирование нового правительства не действующему премьер-министру Биньямину Нетаньяху, а лидеру оппозиции Гади Айзенкоту.

Как сообщает издание «Те Тимес оф Исраел» со ссылкой на канцелярию главы государства, президент Герцог лично довел свое решение как до Айзенкота, так и до действующего главы правительства Нетаньяху.

Решающее голосование в Кнессете: явное преимущество Айзенкота

Выбор кандидата президентом основывался на официальных переговорах, проведенных со всеми политическими фракциями и партиями в парламенте:

  • Открытая поддержка депутатов: В результате консультаций, проведенных среди членов Кнессета нового созыва, 67 депутатов поддержали кандидатуру Гади Айзенкота на пост премьер-министра;

  • Показатель Нетаньяху: В пользу действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху проголосовали лишь 46 депутатов;

  • Остальные депутаты: Оставшиеся представители парламента предпочли сохранить нейтралитет по вопросу обоих кандидатов.

В какой срок должно быть сформировано новое правительство?

Согласно законодательству Израиля, установлены четкие сроки для формирования коалиции и кабинета министров:

  • Основной срок в 28 дней: Гади Айзенкоту официально предоставлено 28 дней для достижения договоренностей со всеми партиями и формирования нового правительства;

  • Дополнительная возможность в 14 дней: Если в установленный срок сложные коалиционные переговоры не будут завершены, кандидат имеет право запросить у главы государства дополнительное льготное время сроком на 14 дней.

Данное решение может свидетельствовать о начале серьезных изменений во внутренней и внешней политике Израиля, в частности, в стратегии безопасности на Ближнем Востоке.

Ицхак ГерцогБиньямин НетаньяхуГади АйзенкотКнессет
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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