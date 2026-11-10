Требование Трампа к Израилю: «Без нас Израиля бы не было, вы полностью возместите расходы на войну!»

Президент США Дональд Трамп выступил с беспрецедентно жесткими требованиями в адрес Израиля — ближайшего союзника Вашингтона на Ближнем Востоке. Глава Белого дома заявил, что все расходы, понесенные США в ходе военного противостояния, связанного с Ираном, должны быть полностью возмещены странами, которые находились под защитой, в первую очередь Израилем. Кроме того, Трамп пригрозил прекратить многомиллиардные военные гранты, ежегодно предоставляемые Тель-Авиву.

Помощь в 4 миллиарда долларов под угрозой: основные требования Трампа

Трамп подчеркнул, что гарантии безопасности, осуществляемые за счет американских налогоплательщиков, больше не будут бесплатными. Ожидается, что начиная с 2027 года программа прямой военной помощи, ежегодно выделяемая на оборону Израиля в размере около 4 миллиардов долларов, будет полностью прекращена или резко сокращена.

Президент подчеркнул, что военная кампания США спасла союзников от краха, и открыто заявил, что пришло время рассчитаться за все услуги и военные расходы, предоставленные Вашингтоном.

Основной вопрос Позиция и заявление Трампа Ожидаемые политические и финансовые последствия Возмещение военных расходов Расходы на операции против Ирана оплатят Израиль и союзники Крупный финансовый спор между Вашингтоном и Тель-Авивом Пакет военной помощи Прекращение/сокращение ежегодной помощи в 4 млрд долларов с 2027 года Серьезное давление на оборонный бюджет Израиля Связь с промежуточными выборами «Поражение республиканцев вызвано ненавистью к Израилю» Дальнейшее обострение темы Израиля во внутренней политике США Выбор политического момента Внутренний политический кризис в Израиле и период формирования нового правительства Дополнительный дипломатический удар по новой коалиции в Тель-Авиве

«Страны, которые мы защищали, полностью возместят каждый наш расход на войну, потому что без нас их бы просто не существовало. Без нас не было бы и Израиля». — Дональд Трамп, президент США.

Политический кризис в Израиле и фактор поражения на выборах

Это заявление Белого дома совпало с периодом тяжелого внутриполитического кризиса в Израиле. Президент страны Ицхак Герцог передал полномочия по формированию нового правительства лидерам оппозиции, и транзит власти в Тель-Авиве проходит в сложных условиях.

В то же время Дональд Трамп, коснувшись того, что Республиканская партия потеряла контроль над Конгрессом на промежуточных выборах в США, открыто упомянул, что одной из причин поражения стало появление «сильной ненависти к Израилю» среди американских избирателей. Это свидетельствует о том, что отношение Вашингтона к своим союзникам теперь будет строиться не на традиционных дипломатических правилах, а на жестких бизнес-расчетах и внутренних предвыборных рейтингах.

Как вы считаете, сможет ли Трамп действительно прекратить помощь Израилю в размере 4 миллиардов долларов или это инструмент давления для принятия новых условий? Выскажите свое мнение в комментариях.