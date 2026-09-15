Вокруг продолжающегося годами кровавого вооруженного конфликта в Восточной Европе звучат пугающие оценки со стороны наиболее опытных представителей мировой дипломатии. Находящийся с официальным визитом в Азербайджане министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с неожиданным и резким заявлением о нынешнем характере военных действий в Украине. Как подчеркнул главный дипломат Турции, ситуация на фронте теперь превратилась не просто в «войну на истощение», направленную на исчерпание ресурсов сторон, а переросла в войну на массовое истребление и уничтожение. Подчеркнув, что масштабы эскалации расширяются день ото дня, Фидан призвал к немедленному прекращению боев во избежание глобальных катастроф и распространения войны на другие регионы.

В то же время глава киевской дипломатии Андрей Сибига заявлял, что украинская сторона готова к проведению прямой встречи между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным на турецкой площадке, и эти переговоры могут послужить прекращению войны. Почему же главный дипломат Анкары бьет тревогу по поводу новой разрушительной фазы войны, сможет ли Турция снова стать центром мирных переговоров и когда может состояться историческая встреча Путина с Зеленским?

«Превратилась в войну на уничтожение»: жуткая оценка Хакана Фидана

Срочное предупреждение, озвученное главой турецкого внешнеполитического ведомства из Баку:

Этап «истощения» завершен: «Война на истощение в Украине теперь превратилась в полноценную войну на уничтожение и истребление», — подчеркнул Хакан Фидан;

Не осталось безопасных зон: Министр отметил, что на сегодняшний день не осталось ни одной безопасной зоны, которая не подвергалась бы военным ударам, а число жертв среди мирного населения неуклонно растет;

Угроза глобальной катастрофы: По мнению Фидана, если боевые действия не будут остановлены, масштабы столкновения со временем могут возрасти в геометрической прогрессии и распространиться на соседние государства и регионы.

Турецкая площадка и главная посредническая миссия Анкары

Мирная формула и международные инициативы команды Эрдогана:

Призыв к немедленному прекращению огня: В целях предотвращения новых разрушений Турция призывает все стороны незамедлительно сложить оружие и вернуться за стол переговоров;

Равноправный диалог с обеими сторонами: Анкара активно задействует свой посреднический потенциал как единственное государство НАТО, поддерживающее прямую связь как с Москвой, так и с Киевом;

Безопасность на Черном море: Турция заявляет о готовности взять на себя главную роль в сохранении региональной безопасности и восстановлении гуманитарных коридоров.

Встреча Зеленского и Путина: Украина дала согласие

Позиция Киева и условия возможных переговоров:

Лицом к лицу в Турции: Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после проведенных в июле переговоров с Хаканом Фиданом заявил о полной готовности Киева к встрече Зеленского и Путина в Турции;

Ожидаемый главный результат: Как подчеркнул глава украинской дипломатии, после очного столкновения лидеров двух стран может быть достигнуто соглашение об официальном прекращении огня в войне;

Тяяяяя — Растапливание дипломатического льда: Если турецкой стороне удастся собрать стороны за одним столом, это станет крупнейшим успехом в дипломатическом завершении войны после стамбульских переговоров 2022 года.

Это жесткое и суровое заявление Хакана Фидана из Баку стало серьезным сигналом, напомнившим мировому сообществу, что эта война ведет к катастрофе не только две страны, но и весь континент.

Как вы думаете, насколько точно слова Хакана Фидана о том, что «война перешла в стадию уничтожения», отражают реальное положение дел на фронте? Может ли при посредничестве Турции прямая встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина состояться в ближайшее время и привести к прекращению войны? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим важным дипломатическим анализом, касающимся глобальной безопасности, со всеми своими друзьями и близкими!