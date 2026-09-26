Неделя высокого уровня 81-й Генеральной Ассамблеи ООН, проходящая в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, стала ареной одного из самых резких и громких демаршей в истории современной дипломатии. 24 сентября в момент, когда на трибуну поднялся премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, десятки стран мира, включая делегации Узбекистана и Кыргызстана, в знак открытого протеста демонстративно покинули зал заседаний.

Тот факт, что значительная часть зала мгновенно опустела, продемонстрировал твердую ответную позицию международного сообщества в отношении эскалации напряженности на Ближнем Востоке и политики официального Тель-Авива. После этого неожиданного и массового бойкота представитель делегации Израиля прошелся по залу Генеральной Ассамблеи ООН, тщательно зафиксировав, дипломаты каких именно государств освободили свои места, и провел своеобразную «перекличку». Это событие оценивается в мировых СМИ и политических кругах как самое резонансное дипломатическое происшествие года.

«Массовый бойкот, опустевший зал и израильский список»: 5 главных пунктов событий в ООН

Самые важные официальные факты о громком противостоянии на 81-й Генеральной Ассамблее:

Бойкот начался, когда Нетаньяху поднялся на трибуну: Как только премьер-министр Израиля начал говорить, многие зарубежные делегации покинули зал;

Твердая позиция Узбекистана и Кыргызстана: Делегации стран Центральной Азии, в частности Узбекистана и Кыргызстана, также вышли из зала заседаний в знак протеста;

Опустевшие трибуны: Из-за массового демарша Нетаньяху был вынужден выступать в полупустом зале, без многих ключевых партнеров;

Проверка израильских представителей в зале: Израильская сторона обошла зал и составила список всех государств, выразивших протест;

Сигнал глобальной политической изоляции: Данный демарш стал открытым и солидарным дипломатическим жестом международного сообщества с трибуны ООН.

81-я Генеральная Ассамблея ООН: Сравнение дипломатической реакции во время речи Нетаньяху

Показатели ситуации в зале заседаний и действий делегаций:

Дипломатические участники Поведение в зале ООН Выраженный политический смысл и жест Узбекистан и Кыргызстан Покинули зал с началом речи Жесткая нетерпимость к нарушениям мира и верховенства международного права Многие другие страны, объявившие бойкот Демонстративно освободили зал и вышли Глобальная дипломатическая изоляция против политики официального Тель-Авива Израильская делегация Провела проверку по залу, зафиксировав государства Документирование стран, выразивших протест, и политический мониторинг Биньямин Нетаньяху Продолжил выступать в полупустом зале Продвижение своей повестки дня вопреки международным возражениям

Геополитическая и дипломатическая экспертиза: Почему этот шаг Узбекистана оценивается столь высоко?

Выводы аналитиков и обозревателей международных отношений:

«Внешняя политика, основанная на справедливости и принципиальности»: Во внешнеполитическом векторе Узбекистана международное гуманитарное право, принципы мира и гуманизма стоят на первом месте; объявление бойкота речи Нетаньяху свидетельствует о справедливой и независимой позиции Ташкента на уровне ООН;

Солидарность Центральной Азии: Единая и резкая реакция Узбекистана и Кыргызстана по данному вопросу наглядно показала единодушие нашего региона в вопросах глобальной справедливости и мира;

Значение израильской проверки: То, что представители Израиля ходили и делали записи в зале, явно разоблачает то, что этот бойкот стал неожиданным и серьезным психолого-дипломатическим ударом для Тель-Авива.

Как вы думаете, какое влияние окажет бойкот речи Биньямина Нетаньяху с трибуны ООН на прекращение напряженности на Ближнем Востоке? Как лично вы оцениваете твердый протест, выраженный делегациями Узбекистана и других стран путем ухода из зала? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим громким анализом мировой дипломатии со всеми соотечественниками!