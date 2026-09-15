Глобальный бойкот бренда Ралф Лаурен: из-за Галь Гадот модный гигант оказался в центре скандала

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Глобальный бойкот бренда Ралф Лаурен: из-за Галь Гадот модный гигант оказался в центре скандала

В мировом модном сообществе и в социальных сетях разгорелся масштабный геополитический и этический скандал. Знаменитый американский дом моды — бренд «Ралф Лаурен» — столкнулся с резким сопротивлением миллионов пользователей и призывами к бойкоту после специальной фотосессии для сентябрьской обложки журнала «Модерн Луксурй». Причиной стало то, что лицом этой рекламной кампании стала голливудская звезда, израильская актриса по происхождению Галь Гадот. Актриса, позировавшая в роскошном золотистом платье из осенней коллекции «Ралф Лаурен Фалл 2026» в роскошном тель-авивском отеле «Те Джаффа», вызвала серьезный гнев пользователей сети на фоне жестоких военных операций в секторе Газа.

Учитывая, что в прошлом актриса проходила военную службу в рядах ЦАХАЛа (Армии обороны Израиля), многие активисты призывают полностью отказаться от продукции бренда и заблокировать его аккаунты. Однако другая группа наблюдателей, отнесшаяся к этому бойкоту с иронией, напомнила разгневанным критикам о необходимости получше ознакомиться с подлинной биографией и истинными корнями кутюрье Ральфа Лорена. Итак, сможет ли глобальный бойкот против бренда Ралф Лаурен сокрушить модный дом, с чем связаны настоящая фамилия и корни знаменитого модельера, и как обстоят дела с миллиардными торговыми сделками вокруг Галь Гадот?

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Резкая реакция и требования бойкота со стороны пользователей социальных сетей:

  • «Прощай, Ралф Лаурен!»: Сетевые активисты назвали жестокостью сотрудничество бренда с бывшим военнослужащим израильской армии и запустили кампанию под лозунгом «Прошай, Ралф Лаурен, навсегда»;

  • Волна резких комментариев: Оставляются тысячи ненавистнических комментариев вроде: «Бойкотировать солдата ЦАХАЛа Гадот и Ралф Лаурен! Детские убийцы должны быть опозорены и посажены в тюрьму. Это подлинная ненависть и колоссальное разочарование»;

  • Массовый отказ от продукции: Тысячи покупателей отписались от страниц Ралф Лаурен и заявили, что больше никогда не будут покупать их одежду и парфюмерию;

  • Молчание сторон: Несмотря на продолжающееся массовое давление в социальных сетях, ни основатель модного дома Ральф Лорен, ни сама актриса Галь Гадот пока не сделали никаких официальных заявлений.

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Часть модных критиков напомнила бойкотирующим историю:

  • Семья еврейских эмигрантов: Модельер родился 14 октября 1939 года в Бронксе, Нью-Йорк, его родители были еврейскими иммигрантами из Восточной Европы;

  • Корни Лившиц и Котляр: Отец будущего кутюрье Франк Лившиц переехал в США из Пинска в 1920 году, а мать Фрида Котляр — из Гродно в 1921 году. Дома они общались только на идише;

  • Смена фамилии: В 1955 году, в возрасте 16 лет, будущая звезда сменил свою казавшуюся неблагозвучной настоящую фамилию «Лившиц» на благозвучную «Лорен»;

  • Ироничный вопрос: Эксперты обвиняют критиков в безграмотности, задаваясь вопросом: «Разве не смешно бойкотировать из-за израильской актрисы бренд Лорена, который сам по себе является евреем и никогда не отрекался от своих корней?»

Фотосессия в Тель-Авиве и крупный бизнес Гадот

Подробности нашумевшей кампании и коммерческого успеха актрисы:

  • Обложка «Модерн Луксурй»: Знаменитая фотосессия, оказавшаяся в эпицентре скандала, была организована в историческом районе Яффо в Тель-Авиве в отеле «Те Джаффа» для презентации коллекции «Ралф Лаурен Фалл 2026»;

  • Покупка итальянским гигантом: На фоне разгара скандалов американский бренд «Гудлес», сооснователем и крупным инвестором которого является Галь Гадот, был официально приобретен крупнейшим итальянским продовольственным магнатом — компанией «Барилла»;

  • Скрываемые миллионы: Общая стоимость этой грандиознейшей сделки и сумма доли, причитающейся израильской актрисе, официально не разглашаются, однако предполагается, что она составляет несколько десятков миллионов долларов.

Этот политико-модный скандал вокруг мирового бренда в очередной раз продемонстрировал, к каким опасным последствиям приводит пересечение в одной точке крупного бизнеса, голливудских звезд и геополитических противостояний.

По вашему мнению, действительно ли сотрудничество известных модных брендов с фигурантами политических и военных конфликтов способно нанести удар по их глобальной репутации и продажам? Поддерживаете ли вы призывы фанатов бойкотировать бренд Ралф Лаурен или считаете это проявлением безграмотности? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой аналитической статьей об этом нашумевшем скандале в мире моды со всеми друзьями и любителями моды!

Ralph LaurenГаль ГадотЦАХАЛThe Jaffa
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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