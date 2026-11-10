Сбросивший 18 кг Иосиф Пригожин столкнулся с новой проблемой: «Похудение — это только полдела...»

Известный российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что после значительного похудения столкнулся с неожиданным и сложным испытанием. 55-летний продюсер, сбросивший сразу 18 килограммов с помощью современного препарата, теперь борется с последствиями обвисания кожи.

«Главный квест — сохранить лицо»

В своем видеообращении, опубликованном на странице в социальной сети, Пригожин признался, что процесс похудения принес с собой серьезные эстетические проблемы. Он отметил, что 18 килограммов, сброшенные за короткий срок после курса специального препарата (тирзепатид/тирзетта), привели к заметному обвисанию и «сползанию» кожи лица.

Продюсер поделился видео, лежа на кушетке в Институте эстетической медицины (КИЭМ) в Москве, показав, что под наблюдением специалистов проходит аппаратные процедуры для нижней части лица. Он пытается вернуть прежнюю естественную упругость с помощью безоперационной подтяжки (лифтинга) и уплотнения кожи.

Параметр / Показатель Детали Герой Иосиф Пригожин (музыкальный продюсер) Сброшенный вес 18 килограммов Метод похудения Специальный инъекционный препарат (курс тирзетты) Основная возникшая проблема Обвисание кожи лица, потеря упругости (эффект «оземпикового лица») Принимаемые меры Аппаратное уплотнение и безоперационный лифтинг в эстетической клинике Ожидаемый эффект Накопительный долгосрочный результат

«Похудение — это только полдела. Самый главный квест — сохранить лицо! После того как я сбросил 18 килограммов, кожа заметно обвисла. Результат накапливается постепенно, поэтому работаем на перспективу». — Иосиф Пригожин

«Скрытая цена» быстрого похудения

В последнее время среди представителей шоу-бизнеса становится популярным быстрое похудение с помощью инъекционных препаратов от диабета и лишнего веса (Оземпик, Тирзепатид и др.). Однако медицинские специалисты предупреждают, что резкая потеря большого веса за короткий срок приводит к критическому уменьшению жировой прослойки лица, обвисанию кожи и тому, что человек начинает выглядеть значительно старше своих лет.

Пригожин выбрал путь решения этой проблемы с помощью современной аппаратной косметологии, не прибегая к хирургическому вмешательству.

Как вы считаете, стоит ли быстро избавляться от лишнего веса с помощью лекарств или лучше худеть медленно, через здоровое питание и физические упражнения? Оставляйте свое мнение в комментариях.