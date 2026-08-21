На Украине запретили просмотр популярного мультфильма «Маша и Медведь»

На Украине ввели санкции против российских лиц и организаций, связанных с популярным среди детей мультсериалом «Маша и Медведь». Украинская сторона ввела ограничения в отношении пяти россиян и четырех организаций, связанных с созданием и распространением мультсериала. Об этом РБК сообщило.

Как сообщается, санкции введены в отношении студии, производящей мультсериал, «Анимаккорд», ее основателя и генерального директора, а также автора сценария, режиссера и продюсера, соавтора сериала и правообладателя мультфильма.

Установлено, что эти ограничения будут действовать в течение 10 лет .

По заявлению украинской стороны, мультсериал распространяет пророссийские идеи и взгляды под видом контента, предназначенного для детей. Власти считают, что такой контент может угрожать национальной безопасности страны.

Мультсериал планируют заблокировать на платформах

По словам министра культуры Украины Татьяны Бережной, введенные санкции создают правовые основания для блокировки контента мультсериала на территории страны.

Кроме того, Украина может обратиться к международным платформам, таким как Netflix и YouTube, с просьбой прекратить сотрудничество с лицами, попавшими под санкции, а также ограничить монетизацию и распространение контента.

Мультсериал посмотрели миллиарды раз

Для справки, «Маша и Медведь» создан по мотивам русской народной сказки и рассказывает о различных приключениях девочки и медведя.

Мультсериал считается одним из самых популярных анимационных проектов в истории YouTube. Его семиминутный эпизод «Маша плюс каша» был просмотрен более 4,6 миллиарда раз.

Этот показатель сделал эпизод мультфильма одним из самых просматриваемых анимационных видео на YouTube. Кроме того, проект был включен в Книгу рекордов Гиннесса как одно из самых популярных анимационных видео платформы.