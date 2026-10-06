В Иркутске гражданин Узбекистана избил 17-летнюю дочь и столкнул её из окна четвёртого этажа

·66·Мир
В Иркутске гражданин Узбекистана избил 17-летнюю дочь и столкнул её из окна четвёртого этажа

В городе Иркутске 44-летний мужчина жестоко избил свою несовершеннолетнюю дочь, после чего столкнул её из окна квартиры на четвёртом этаже. 17-летняя девушка выжила с тяжёлыми травмами и рассказала следователям в больнице подробности происшествия.

Как выяснилось, инцидент начался из-за того, что девушка встретилась с парнем на улице в то время, когда должна была находиться в школе. Она тайком от родителей ушла из школы. Разъярённый этим отец решил её «наказать».

Сначала мужчина избил дочь и посадил её в свой автомобиль. В дальнейшем насильственные действия продолжались в машине, на его рабочем месте и дома. По данным следствия, мужчина также избивал дочь металлическим шлангом и деревянным бруском.

После этого он столкнул дочь из окна четвёртого этажа. Несмотря на тяжёлые травмы, девушка осталась жива. Ленинский районный суд Иркутска признал мужчину виновным в истязании несовершеннолетнего и покушении на убийство. Он приговорён к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

ИркутскЛенинский районный суднесовершеннолетнийнасилие над девушкой
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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