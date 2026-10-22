Ожидается, что Месси примет участие в официальном ужине с участием короля и королевы Испании

·72·Мир
Ожидается, что Месси примет участие в официальном ужине с участием короля и королевы Испании

Аргентинский футболист, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси примет участие в официальном ужине с участием короля Испании Филиппа ВИ и королевы Летисии. Об этом сообщает издание «Marca».

Визит Месси в Испанию связан с получением спортивной премии принцессы Астурийской 2026 года. Ожидается, что футболист прибудет в город Овьедо 22 октября.

В тот же день он примет участие во встрече со школьниками, молодежью и болельщиками во дворце спорта Овьедо. А вечером запланирован его визит на официальный ужин с участием королевской семьи Испании и других лауреатов премии.

Церемония вручения наград пройдет 23 октября в театре Кампоамор в Овьедо. Месси будет удостоен спортивной премии принцессы Астурийской. Эта награда присуждается футболисту за спортивные достижения и благотворительную деятельность, направленную на поддержку образования детей из малообеспеченных семей и доступа к медицинской помощи.

Ожидается, что после церемонии Месси вернется в США и начнет подготовку к следующему матчу в составе «Интер Майами». По данным «Marca», команда выйдет на поле против «Нью-Йорк Ред Буллз» 25 октября.

Лионель Мессипремия принцессы АстурийскойИнтер Майамикоролевская семья Испании
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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