Легенда, побившая рекорды MLS: подробности трансфера Месси в клуб его детства

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси, переписывающий историю заокеанского футбола в составе американского клуба «Интер Майами», по завершении карьеры может вернуться в родной город Росарио.

Как сообщает журналист Гонсало Кальвиджони, сделка по переходу Месси в клуб его детства — «Ньюэллс Олд Бойз» — еще никогда не выглядела столь реальной. Ожидается, что этот сенсационный трансфер может состояться в январе 2027 года.

«Никогда не был так близок»: план возвращения в Росарио

Журналист программы «Эстадио 3» Гонсало Кальвиджони написал об этом вероятном трансфере следующее:

Инсайдерская информация: «Мы впервые подняли эту тему в эфире “Эстадио 3”: Лионель Месси никогда не был так близок к переходу в “Ньюэллс Олд Бойз”! Не исключено, что этот трансфер состоится в январе 2027 года»;

Детская мечта: Месси в своих интервью неоднократно подчеркивал, что мечтает профессионально выйти на поле в футболке своего первого клуба, в котором играл до отъезда в Европу — «Ньюэллс Олд Бойз», и завершить карьеру именно в Аргентине;

Контрактная ситуация: Действующий трудовой договор нападающего с «Интер Майами» рассчитан до конца 2028 года, однако по взаимному согласию сторон в начале 2027 года может быть дан «зеленый свет» для трансфера.

Революция в США: невероятный рекорд Месси в Майами

Лео, защищающий цвета команды Дэвида Бекхэма с лета 2023 года, превратил «Интер Майами» в один из самых популярных клубов мира и достиг следующих исторических рубежей:

Абсолютный бомбардир клуба: Проведя 122 официальных матча в составе команды, он забил 106 голов , став лучшим бомбардиром и ассистентом в истории клуба;

Рекорд за один год: В течение сезона 2025 года он забил в общей сложности 43 мяча во всех турнирах, установив рекорд клуба по количеству голов за один календарный год;

Исторические показатели в MLS: Наибольшее количество голевых передач в одном матче ( 5 ) и наибольшее количество очков по системе «гол+пас» ( 6 ); Быстрее всех достиг отметки в 100 результативных действий в регулярных чемпионатах — всего за 64 матча; Единственный футболист в истории лиги, оформивший дубль в 5 матчах подряд; Первый игрок, делавший не менее 15 ассистов три сезона подряд; Абсолютный рекорд в плей-офф 2025 года: 15 результативных действий (6 голов и 9 ассистов) за один сезон;

Индивидуальные награды: В 2024 и 2025 годах дважды подряд признавался самым ценным игроком (MVP) MLS — результат, которого еще никто не добивался в истории лиги. Также в регулярном сезоне 2025 года завоевал «Золотую бутсу» с 29 голами;

Командные трофеи: В составе «Интер Майами» выиграл все возможные трофеи, включая Кубок лиг, Суппортерс' Шиелд, Кубок MLS, Кубок чемпионов и чемпионство Восточной конференции.

Ожидается, что возвращение Месси в Росарио станет одним из самых эмоциональных и трогательных событий года не только для аргентинского футбола, но и для мирового спорта в целом.