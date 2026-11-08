Камбэк после 0:3: «Интер Майами» сыграл вничью в сенсационном матче на своем поле

·79·Спорт
Камбэк после 0:3: «Интер Майами» сыграл вничью в сенсационном матче на своем поле

Центральный матч 34-го тура Главной футбольной лиги США (MLS) запомнился настоящим шоу голов и неожиданными поворотами. Один из лидеров турнира «Интер Майами» принимал на своем поле клуб «Шарлотт» и завершил встречу боевой ничьей со счетом 3:3.

Капитан и главная звезда команды из Майами Лионель Месси вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут, однако в этот раз не смог записать на свой счет гол или результативную передачу.

3:0 в первом тайме и камбэк «Шарлотт»: хроника игры

Хотя матч начался с полного доминирования хозяев, во втором тайме ход игры кардинально изменился:

  • Серия ударов от «Майами»: Уже на 14-й минуте Фрей открыл счет, а на 33-й минуте Луис Суарес удвоил преимущество. Под занавес тайма, на 42-й минуте, Родриго де Пауль поразил ворота соперника, доведя счет до крупного — 3:0;

  • Дубль Абады за 5 минут: Активизировавшийся после перерыва «Шарлотт» всего за 5 минут вернул интригу. Лиэль Абада дважды поразил ворота на 50-й и 55-й минутах, оформив дубль — 3:2;

  • Удар на 90-й минуте: В концовке встречи гости бросили все силы вперед и благодаря голу, забитому Алоко на 90-й минуте, сравняли итоговый счет — 3:3.

Состав «Интер Майами» и замены

Тренерский штаб по ходу матча задействовал ряд звездных игроков:

  • Звездный стартовый состав: В составе команды матч начали такие опытные футболисты, как Сент-Клер, Каземиро, Серхио Регилон, Родриго де Пауль, Лионель Месси и Луис Суарес;

  • Вынужденные и тактические замены: Уже в первом тайме Регилон из-за травмы был заменен на Лухана на 24-й минуте. Во втором тайме для удержания счета на поле вышли Мура, Брайт, Галарса и Филиппи, однако это не спасло команду от потери победы.

Ситуация в турнирной таблице

После этого противостояния обе команды поделили важные очки:

  • «Интер Майами» на 3-м месте: Клуб из Майами, набравший 60 очков, занимает 3-ю строчку в общей турнирной таблице. Отрыв от лидирующего «Нэшвилла» составляет 17 очков;

  • «Шарлотт» в топ-7: Проявив волю на выезде и заработав важное очко, «Шарлотт» с 54 очками расположился на 7-м месте таблицы.

Интер МайамиЛионель МессиMLSШарлотт
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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