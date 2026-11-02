Гол+ассист Месси: «Интер Майами» вырвал важную победу на выезде благодаря камбэку

В центральном матче 33-го тура Главной футбольной лиги США (MLS) «Интер Майами» на выезде обыграл своего принципиального соперника «Нью-Инглэнд», одержав волевую победу со счетом 2:1.

Несмотря на то, что встреча началась с доминирования хозяев, мастерство Лионеля Месси, отыгравшего на поле все 90 минут, принесло клубу из Майами ожидаемый результат. Аргентинская звезда записал на свой счет один гол и одну результативную передачу, став героем матча.

Драма игры: Резкий поворот во втором тайме

Хотя в первой половине обе стороны проводили опасные атаки, основные события развернулись после перерыва:

Гол хозяев (53-я минута): Проявивший активность в начале второго тайма игрок «Нью-Инглэнд» Газдаг на 53-й минуте поразил ворота и открыл счет — 1:0;

Ответ Бертераме (69-я минута): Перехватив инициативу после пропущенного мяча, футболисты Майами восстановили равновесие на 69-й минуте после точного паса Месси. Автор гола — Бертераме (1:1);

Точка Месси (83-я минута): За 7 минут до конца игры Лео Месси наказал оборону соперника, забив победный гол своей команды и обеспечив «Интер Майами» ценные 3 очка — 1:2.

Ситуация в турнирной таблице

Эта победа оказала серьезное влияние на расстановку сил в таблице лиги:

«Интер Майами»: Доведя количество очков до 59, команда поднялась на 3-ю строчку в общей таблице;

«Нью-Инглэнд»: Остановившись на 58 очках, хозяева опустились на 4-е место;

Гонка лидеров: В настоящее время у лидера чемпионата «Нэшвилла» 74 очка, отрыв от «Майами» составляет 15 очков.

Официальный протокол матча:

MLS. 33-й тур

«Нью-Инглэнд» — «Интер Майами» 1:2

Дата: 2 ноября

Голы: Газдаг 53 — Бертераме 69, Месси 83.

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