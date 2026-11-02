Гол+ассист Месси: «Интер Майами» вырвал важную победу на выезде благодаря камбэку
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- В 33-м туре MLS «Интер Майами» на выезде одержал волевую победу над «Нью-Инглэндом» со счётом 2:1.
- Лионель Месси, забив один гол и отдав одну результативную передачу, сыграл ключевую роль в успехе команды.
- После этого результата «Интер Майами» с 59 очками поднялся на 3-е место в турнирной таблице.
- «Нью-Инглэнд» же с 58 очками опустился на 4-е место.
В центральном матче 33-го тура Главной футбольной лиги США (MLS) «Интер Майами» на выезде обыграл своего принципиального соперника «Нью-Инглэнд», одержав волевую победу со счетом 2:1.
Несмотря на то, что встреча началась с доминирования хозяев, мастерство Лионеля Месси, отыгравшего на поле все 90 минут, принесло клубу из Майами ожидаемый результат. Аргентинская звезда записал на свой счет один гол и одну результативную передачу, став героем матча.
Драма игры: Резкий поворот во втором тайме
Хотя в первой половине обе стороны проводили опасные атаки, основные события развернулись после перерыва:
Гол хозяев (53-я минута): Проявивший активность в начале второго тайма игрок «Нью-Инглэнд» Газдаг на 53-й минуте поразил ворота и открыл счет — 1:0;
Ответ Бертераме (69-я минута): Перехватив инициативу после пропущенного мяча, футболисты Майами восстановили равновесие на 69-й минуте после точного паса Месси. Автор гола — Бертераме (1:1);
Точка Месси (83-я минута): За 7 минут до конца игры Лео Месси наказал оборону соперника, забив победный гол своей команды и обеспечив «Интер Майами» ценные 3 очка — 1:2.
Ситуация в турнирной таблице
Эта победа оказала серьезное влияние на расстановку сил в таблице лиги:
«Интер Майами»: Доведя количество очков до 59, команда поднялась на 3-ю строчку в общей таблице;
«Нью-Инглэнд»: Остановившись на 58 очках, хозяева опустились на 4-е место;
Гонка лидеров: В настоящее время у лидера чемпионата «Нэшвилла» 74 очка, отрыв от «Майами» составляет 15 очков.
Официальный протокол матча:
MLS. 33-й тур
«Нью-Инглэнд» — «Интер Майами» 1:2
Дата: 2 ноября
Голы: Газдаг 53 — Бертераме 69, Месси 83.
Составы:
«Интер Майами»: Сент-Клер, Лухан (Регилон, 63), Каземиро, Микаэль, Фрей, де Пауль, Брайт (Галарса, 63), Сеговия (Мура, 90), Бертераме (Аяла, 90), Месси, Рикельме (Суарес, 71).
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