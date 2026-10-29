Месси уйдет из «Интер Майами»? Слухи из раздевалки раскрыты

·95·Спорт
Месси уйдет из «Интер Майами»? Слухи из раздевалки раскрыты

Вокруг будущего легенды мирового футбола Лионеля Месси в клубе «Интер Майами» появились новые слухи. Несмотря на то, что действующий контракт аргентинской звезды рассчитан до 31 декабря 2028 года, распространилась информация о том, что он может покинуть команду по истечении срока соглашения или даже раньше внести изменения в свою карьеру.

Внутреннее психологическое состояние 39-летнего нападающего, который продолжает показывать феноменальные результаты на поле, и атмосфера в раздевалке клуба оказались в центре внимания болельщиков.

Слухи в раздевалке и психологическое состояние

Согласно полученным инсайдерским данным, внутри клуба из Майами обсуждаются следующие детали относительно планов Лео Месси на будущее:

  • Решение не продлевать контракт: В раздевалке «Интер Майами» сложилось мнение, что аргентинский футболист не будет продолжать сотрудничество после 2028 года;

  • Снижение мотивации: Отмечается, что звезда, завоевавший все возможные трофеи в футбольном мире, включая Кубок мира, утратил часть своего энтузиазма и мотивации к большому футболу;

  • Тяжелая личная утрата: Говорят, что Лео очень сильно тоскует по недавно ушедшему из жизни отцу, и эта душевная пустота серьезно влияет на его профессиональные планы.

Гений статистики: по-прежнему непревзойден на поле

Несмотря на столь сложное психологическое состояние, коэффициент полезности Лионеля Месси на поле остается удивительно высоким:

  • 34 матча и 44 очка: В текущем сезоне Месси принял участие в 34 играх в футболке «Интер Майами»;

  • 29 голов и 15 ассистов: Нападающий 29 раз поразил ворота соперников и отдал 15 голевых передач своим партнерам;

  • Стратегическая роль в клубе: Действующее соглашение подписано до 31 декабря 2028 года, и руководство, а также болельщики надеются, что его опыт еще долго будет приносить команде трофеи.

На данный момент Месси не делал официальных заявлений по поводу этих слухов. Если он решит попрощаться с клубом в 2028 году, это, несомненно, станет завершением самого яркого и успешного периода в истории клуба из Майами.

Лионель МессиИнтер МайамиФутбол
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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