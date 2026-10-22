Китайец попался на уловку с 300-летним абонементом в спортзал

·1·Мир
Китайец попался на уловку с 300-летним абонементом в спортзал

Житель китайского города Ханчжоу поверил предложениям сотрудников спортзала и лишился более чем 870 тысяч юаней. Он планировал покупать абонементы по дешевой цене и перепродавать их другим дороже ради выгоды. Однако в итоге у него на руках остались 300-летние абонементы в спортзал и 1 200 персональных тренировок.

Как сообщают китайские СМИ, мужчина по фамилии Цзинь посещал тренажерный зал Ranyan Fitness в течение трех лет. Однажды торговый представитель сказал ему, что для постоянных клиентов есть специальное предложение. Согласно ему, можно было покупать абонементы по низкой цене и впоследствии перепродавать их вдвое дороже.

Работники спортзала пообещали полностью вернуть деньги, если абонементы не будут проданы в течение двух месяцев.

Поверив в обещания выгоды, потратил крупную сумму

«Мне предложили купить абонемент за 8 888 юаней. Затем сказали, что продадут его за 16 666 юаней и возьмут комиссию всего в 10 процентов», — рассказал Цзинь.

Спустя несколько дней после покупки годового абонемента торговый представитель снова обратился к нему и сообщил, что по акции осталось еще несколько абонементов. Мужчина воспользовался этой возможностью и потратил еще денег с целью увеличить свой доход. Затем его познакомили с руководителем спортзала, который предложил ему еще более привлекательный инвестиционный план.

По словам мужчины, в период с 10 мая по 9 июля он приобрел около 1 200 персональных тренировок и 300 годовых абонементов. На это он потратил в общей сложности 871 273,27 юаня, то есть примерно 121 тысячу долларов.

«В итоге мне выдали 26 толстых договоров. В каждом из них было указано, что передавать абонементы другому лицу запрещено», — рассказал он.

Учитывая, что средняя продолжительность жизни в Китае составляет около 78 лет, Цзиню практически невозможно полностью воспользоваться 300-летними абонементами.

В середине июля, когда настало время возвращать деньги, торговый представитель, менеджер филиала и владелец спортзала исчезли. Их телефонные номера также перестали работать. Цзинь не смог вернуть ни единой тиыны из потраченных средств.

Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию Ханчжоу и подал иск в суд в надежде вернуть часть денег.

Однако юристы отмечают, что этот процесс будет непростым. Причина в том, что лица, подозреваемые в мошенничестве, пока не найдены. Кроме того, в подписанных Цзинем договорах была запрещена передача абонементов другим лицам.

Этот случай показывает, к каким финансовым потерям может привести слепая вера в предложения, обещающие большую выгоду. Специалисты подчеркивают важность тщательного изучения условий договора в таких ситуациях и проверки обещаний о возврате денег.

ХанчжоуRanyan FitnessмошенничествоКитай
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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