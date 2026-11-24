В городе Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) состоялся массовый забег, в котором приняли участие более 310 тысяч человек. В этот день одна из самых оживленных автомагистралей города — шоссе шейха Заида — была перекрыта для движения автомобилей и превращена в огромную беговую площадку. Об этом сообщило официальное информационное агентство ОАЭ.

В мероприятии Дубаи Рун 2026, прошедшем 22 ноября, приняли участие люди разных возрастов и уровней физической подготовки. Участники могли выбрать одну из двух дистанций: 5 или 10 километров.

Короткая дистанция в 5 километров была предназначена для семей и начинающих бегунов; маршрут проходил через район Даунтаун Дубай и завершался возле торгового центра Дубаи Малл. 10-километровая дистанция была организована для опытных бегунов и пролегала мимо таких достопримечательностей, как Музей будущего, Бурдж-Халифа и Дубайский водный канал.

Мероприятие превратилось не только в массовый забег, но и в грандиозное развлекательное шоу. В небе выступила пилотажная группа ВВС ОАЭ Фурсан Ал Эмарат. Кроме того, праздничное настроение участникам создавали моторизованные парапланеристы, роботы, гигантские светодиодные куклы, музыкальные коллективы и цирковые артисты.

Дубаи Рун 2026 был организован в рамках 10-го сезона проекта Дубаи Фитнесс Чалленге. Это мероприятие считается одним из крупнейших массовых спортивных проектов города, пропагандирующих здоровый образ жизни.

По данным организаторов, это событие, объединившее более 310 тысяч участников, вновь подтвердило статус крупнейшего в мире бесплатного массового забега.