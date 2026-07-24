Под брендом Xiaomi появились поддельные кондиционеры: покупателей предупреждают об опасности

На рынке бытовой техники участились случаи продажи некачественной продукции под именами известных брендов. В частности, на китайских рынках появились кондиционеры под названием Xiaomi Бабй, которые внешне очень похожи на бренд Xiaomi, но не имеют к нему никакого отношения. Несмотря на то, что эти устройства напоминают оригинальные продукты, на самом деле они являются низкокачественными копиями. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как передает издание иксбт.ком, один из таких случаев был зафиксирован в городе Нинбо провинции Чжэцзян. Местный покупатель заказал кондиционер Xiaomi, но при установке мастера заметили, что на внешнем блоке устройства нанесен логотип Xiaomi Бабй. Покупатель отметил, что никогда не слышал о такой серии, и, поняв, что его пытались ввести в заблуждение, вернул товар и потребовал возврата средств.

Различия между подделкой и оригиналом

Специалисты установили, что маркировка Xiaomi Бабй присутствует как на внутренних, так и на внешних блоках. Однако эти устройства имеют ряд существенных недостатков по сравнению с оригинальными моделями. Во-первых, размеры корпуса поддельных кондиционеров значительно меньше, чем у оригинальных моделей Xiaomi той же мощности. Это свидетельствует о низкой эффективности и слабой производительности охлаждения устройства.

Во-вторых, качество сборки и используемых материалов находится на очень низком уровне. Низкое качество пластиковых деталей и плохая подгонка элементов заметны невооруженным глазом. Самое главное, что у продукции Xiaomi Бабй отсутствуют полная информация о производителе, соответствующие сертификаты и гарантийные документы.

В настоящее время многие недобросовестные продавцы на онлайн-площадках используют этот метод. Они выделяют слово Xiaomi в описании товара, а приставку Бабй пишут мелкими буквами или в незаметном месте. Это вводит в заблуждение поклонников бренда и побуждает их покупать дешевую поддельную технику.

Стоит отметить, что компания Xiaomi официально не производит серию с таким названием. Подобные случаи призывают покупателей к бдительности не только в Китае, но и на международных рынках, включая Узбекистан. Некачественная техника опасна не только тем, что быстро выходит из строя, но и тем, что может не соответствовать правилам электробезопасности.

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