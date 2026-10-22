17-летняя девушка продала своего парня за 14 тысяч долларов: шокирующая история

В Китае 19-летний парень попал в ловушку, устроенную его девушкой, которая была на два года младше него. Под предлогом высокооплачиваемой работы она вывезла его за границу и передала в руки мошеннической сети в Мьянме. Юноша провел в плену четыре месяца, подвергаясь жестокому обращению. Чтобы освободить его, семья была вынуждена заплатить крупный выкуп.

Как сообщают китайские СМИ, инцидент произошел в городе Чжаньцзян провинции Гуандун. Сестра парня рассказала, что он познакомился с 17-летней девушкой в местном бильярдном клубе. Она носила броскую одежду, пользовалась поддельными сумками известных брендов и выдавала себя за представительницу богатой семьи.

Она убедила парня, что у ее семьи есть бизнес в Юго-Восточной Азии, чем вызвала у него большое доверие. Позже девушка неоднократно уговаривала его поехать в соседнюю страну, обещая найти прибыльную работу. Несмотря на то, что семья была против поездки, парень поверил своей возлюбленной и согласился.

Поездка закончилась трагедией

В феврале 2025 года пара тайно от своих семей отправилась в Таиланд. Родственники парня узнали о его местонахождении через друзей.

На обратном пути, недалеко от границы Таиланда и Мьянмы, девушка под предлогом необходимости встретить кого-то оставила парня одного. Вскоре к нему подошли вооруженные люди, отобрали документы и телефон, а затем увезли на секретный объект.

«Мой брат сказал, что его забрали вооруженные люди», — вспоминает сестра парня. По ее словам, юноша успел отправить это сообщение до того, как у него отобрали телефон.

Четыре месяца принудительного мошенничества

Парня доставили в закрытый лагерь в Мьянме и обрили наголо. Каждый день по 16–20 часов он был вынужден сидеть перед компьютером и участвовать в мошеннических схемах, направленных на обман своих соотечественников.

Если он не выполнял установленный дневной план или не приносил достаточно денег, его жестоко наказывали. Его били металлическими прутьями по спине и голове.

Из-за нехватки еды и регулярных избиений парень похудел более чем на 10 килограммов. Кроме того, он частично потерял слух.

Когда юноша не смог показать ожидаемых результатов в мошенничестве, его похитители связались с семьей и потребовали выкуп.

Семья заплатила 49 тысяч долларов за его спасение

В июне 2025 года семья парня собрала 350 тысяч китайских юаней — около 49 тысяч долларов США — и добилась его освобождения.

Однако жизнь вернувшегося из плена парня уже не стала прежней. Он живет в постоянной тревоге и страхе, боясь, что его снова похитят. Его продолжают мучить кошмары, связанные с четырьмя месяцами плена. Также у него появилось недоверие к окружающим и сильная подозрительность.

17-летняя девушка, заманившая парня в ловушку, также не избежала ответственности. Она была арестована после того, как провела десять дней в Таиланде и вернулась в Китай. В настоящее время ее обвиняют в причастности к похищению парня и передаче его мошеннической сети в Мьянме.

Этот случай показывает, к каким тяжелым последствиям может привести слепая вера в обещания о высокооплачиваемой работе за рубежом. Хотя парень и обрел свободу, последствия физических и душевных страданий, которые он пережил, сохраняются до сих пор.