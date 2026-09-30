Указ Путина: Из России в Узбекистан запрещено вывозить наличные деньги на сумму более 1 млн рублей

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Указ Путина: Из России в Узбекистан запрещено вывозить наличные деньги на сумму более 1 млн рублей

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал новый официальный указ, кардинально ужесточающий порядок вывоза наличных денежных средств в национальной валюте за рубеж. Согласно официальному документу, физическим лицам категорически запрещено вывозить из России в Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наличные рубли в сумме, превышающей 1 миллион рублей (около 11,8 тыс. долларов США).

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) данное ограничение вступает в силу в полном объеме независимо от суммы — на любые объемы наличных денег. В указе отмечается, что в случае нарушения этого ограничения излишняя часть, превышающая 1 миллион рублей, у физических лиц, а у юридических лиц и предпринимателей — все вывозимые наличные деньги будут полностью конфискованы на границе. Ограничение не применяется только в случае вывоза воздушным транспортом при предоставлении банковской выписки или в отдельных исключительных случаях, установленных государством.

«Лимит в 1 миллион рублей, полный запрет для предпринимателей и конфискация»: 5 основных пунктов указа

Новый указ президента России и самые важные факты о вывозе наличных денег:

  • Лимит в 1 миллион рублей для физических лиц: Гражданам запрещено вывозить в Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан и страны ЕАЭС наличные рубли на сумму более 1 млн рублей;

  • 100-процентное ограничение для бизнеса и ИП: Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей установлен полный запрет на вывоз наличных рублей независимо от суммы;

  • Принудительная конфискация лишних средств: При нарушении ограничения у граждан изымается часть, превышающая 1 миллион, а у юридических лиц — вся сумма;

  • Исключение для аэропортов и банковских документов: Разрешается вывоз через международные аэропорты при наличии официальных банковских выписок, подтверждающих снятие средств со счетов в банках;

  • Специальные полномочия МВД, ФСБ и Таможни: Контроль за безукоризненным выполнением запрета возложен непосредственно на Министерство внутренних дел России, Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Федеральную таможенную службу.

Указ Путина: Из России в Узбекистан запрещено вывозить наличные деньги на сумму более 1 млн рублей

Классификация новых ограничений и мер ответственности за вывоз наличных денег из России

Сравнение требований нового указа, категорий лиц и установленных правовых механизмов:

Категория лиц и направлений

Установленное ограничение и лимит

Мра при совершении правонарушения

Разрешенные исключительные случаи

Физические лица (Граждане)

Максимум 1 миллион рублей (около 11,8 тыс. $)

Часть, превышающая 1 миллион рублей, конфискуется в пользу государства

Через международный аэропорт с официальной выпиской, подтверждающей снятие наличных в банке

Юридические лица и ИП

Полный запрет независимо от суммы (лимит 0)

Все вывозимые наличные денежные средства полностью изымаются

При наличии банковских выписок и в условиях специальных международных транзитных правил, установленных Правительством

Страны, на которые распространяется ограничение

Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан и страны ЕАЭС

Усиленный контроль на погранично-таможенных и охранных постах

Для деятельности дипломатических представительств на основании уведомления МИД

Контролирующие государственные органы

МВД, ФСБ и Федеральная таможенная служба (ФТС)

Оперативно-розыскные и таможенные проверки, полномочия на конфискацию

Утверждение порядка учета с Центральным банком в 3-месячный срок

Экономическая и финансовая экспертиза: Как данный указ повлияет на трудовых мигрантов и торговлю?

Выводы международных финансистов, экономистов и аналитиков валютного рынка:

  • «Остановка оттока капитала и защита рубля»: Финансовая система России под воздействием санкций и валютного давления пытается остановить массовый отток наличных рублей за рубеж, особенно в страны Центральной Азии; лимит в 1 миллион рублей введен с целью взять под контроль «серые» денежные потоки и спекуляции в наличной форме;

  • Влияние на трудовых мигрантов и денежные переводы: Большая часть узбекистанских трудовых мигрантов в России отправляет свои зарплаты онлайн через банковские приложения, поэтому данный указ напрямую не угрожает мелким ежедневным переводам; однако соотечественники, которые возвращаются с заработанными в России деньгами на руках, теперь должны строго следить за тем, чтобы сумма не превышала 1 миллион рублей, а крупные суммы необходимо доказывать официальной банковской выпиской или вывозить через банковские карты;

  • Препятствие для малого бизнеса и торговцев: 100-процентный запрет на наличные деньги для индивидуальных предпринимателей и микробизнеса, занимающихся «челночной» торговлей и привозящих товары за наличные, вынудит их полностью перейти на официальные межбанковские расчеты.

Как вы думаете, окажет ли введение ограничения в 1 миллион рублей на вывоз наличных рублей из России и полный запрет для предпринимателей негативное влияние на трудовых мигрантов и взаимный торговый оборот? Какой способ, по вашему мнению, является наиболее оптимальным для безопасного вывоза денег нашими соотечественниками, работающими в России? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом этого указа, важного для всех наших соотечественников, возвращающихся из России, со своими близкими!

Владимир ПутинРоссийская ФедерацияОграничение наличных денегУзбекистан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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