Отмечается, что лидеры воздержались от громких публичных заявлений, сосредоточив основное внимание на российско-американских отношениях и подготовке к трехстороннему саммиту с участием председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина . В начале беседы Дональд Трамп назвал Владимира Путина своим другом и выразил радость от новой встречи со своим российским коллегой.

Завершились двусторонние переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом , прошедшие в китайском городе Шэньчжэнь на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что беседа длилась примерно 48 минут и Владимир Путин закончил встречу в «отличном настроении» .

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По его словам, оба лидера заинтересованы в мирном урегулировании украинского конфликта.

Дмитриев отметил, что, несмотря на попытки некоторых европейских государств и участников международной политики помешать такому диалогу, эти переговоры имеют огромное значение для международного сообщества.

Этапы диалога в Шэньчжэне Основные детали и заявления Беседа Путин – Трамп Длилась 48 минут, прошла в конструктивном духе и подготовила почву для трехстороннего саммита Диалог Трамп – Си Цзиньпин Продолжился после 2-часовой беседы на банкете; связи Вашингтона и Пекина укрепляются Трехсторонний саммит 19 ноября Пройдет в государственной резиденции «Силинь Шаньчжуань» без протокольных временных ограничений

Встреча Трампа с Си Цзиньпином и саммит «Силинь Шаньчжуань»

После беседы с Владимиром Путиным президент США встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп также назвал китайского лидера своим другом и подчеркнул, что отношения между Вашингтоном и Пекином укрепляются (днем ранее во время торжественного ужина в рамках саммита главы двух государств беседовали почти два часа).

По словам президента США, Россия, США и Китай намерены содействовать скорейшему урегулированию конфликта на Украине. Он сказал, что встреча с Путиным была необходима для подготовки почвы к переговорам в расширенном формате: "Мы только что провели встречу с президентом Путиным просто для подготовки почвы, и я думаю, что наши переговоры пройдут успешно".

Трехсторонние переговоры с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина запланированы на 19 ноября в государственной резиденции «Силинь Шаньчжуань». Как пояснил Юрий Ушаков, продолжительность встречи лидеры будут определять самостоятельно, без жестких временных рамок, установленных протоколом. Трамп же, напомнив о многолетних хороших отношениях с российским лидером, пообещал: "Все будет отлично".

Как вы считаете, может ли встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина, проходящая в Шэньчжэне, стать поворотным моментом в смягчении международной обстановки и мирном урегулировании украинского конфликта? Оставляйте свое мнение в комментариях!