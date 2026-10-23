Посол США заявил о возможном ударе по Ирану, а Трамп сказал, что не в курсе

Президент США Дональд Трамп открыто отреагировал на резонансные сообщения о том, что Соединенные Штаты могут нанести удар по территории Ирана в ближайшие выходные.

Глава Белого дома занял неожиданную позицию, заявив, что он абсолютно не в курсе этого заявления, сделанного послом страны в Турции Томом Барраком.

«Он влиятельный человек, но я ничего об этом не знаю»: ответ Трампа

Отвечая на вопрос журналистов о заявлении посла, президент Трамп дал короткий и загадочный ответ:

Заявление президента: «Думаю, он очень влиятельный человек. Тем не менее, я ничего об этом не знаю», — подчеркнул президент США.

В чем заключалось резонансное заявление посла Тома Баррака?

Ранее авторитетное издание Те Тимес оф Исраел опубликовало резкие высказывания посла США в Турции Томаса Баррака о вероятности военных действий на Ближнем Востоке:

«Могут ли быть нанесены удары? Разумеется»: На вопрос журналистов о том, могут ли США в ближайшие дни возобновить удары против Ирана, дипломат ответил: «Есть ли вероятность того, что США нанесут удар по Ирану в выходные дни? Несомненно, да»;

Планы обороны: Это заявление было воспринято как свидетельство того, что отношения между Вашингтоном и Тегераном достигли крайне опасной точки.

Уровень угрозы вырос: семьи дипломатов покидают регион

На фоне возросшей вероятности военных действий в регионе принимаются меры по выводу официальных лиц США в безопасную зону:

Эвакуация из Саудовской Аравии: Американским сотрудникам и членам их семей в Саудовской Аравии было предписано немедленно покинуть страну;

Дипломаты в других государствах: Также сообщается, что в целях безопасности указание покинуть данные регионы было выдано семьям дипломатов США, работающих в ряде других государств региона.

Эскалация ситуации в регионе вызывает серьезные опасения на международных рынках, в частности, в отношении цен на нефть и логистических маршрутов.