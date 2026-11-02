Новый сигнал из Белого дома: Трамп раскрыл детали тайных переговоров с Ираном (видео)
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- Президент США Дональд Трамп сообщил, что дипломатические переговоры с Ираном носят позитивный характер, однако существуют серьезные сомнения в надежности стороны Тегерана.
- Глава Белого дома признал, что Иран стремится к достижению соглашения, но подчеркнул, что только время покажет конечный результат.
- В настоящее время взаимное недоверие остается основным препятствием в дипломатическом диалоге.
Президент США Дональд Трамп сделал очередное важное заявление относительно отношений с официальным Тегераном и проводимых дипломатических диалогов. По его словам, иранская сторона серьезно стремится к достижению соглашения с Вашингтоном, однако глава Белого дома открыто выразил большие сомнения в их надежности.
На одном из мероприятий, в окружении журналистов, Трамп остановился на том, в каком направлении развиваются контакты между сторонами на фоне напряженности на Ближнем Востоке.
«Переговоры идут хорошо, но им трудно доверять»: главные тезисы Трампа
Глава Белого дома оценил ход диалога на данном этапе следующим образом:
Намерения Тегерана: «Они хотят достичь соглашения. Переговоры идут хорошо...», — подчеркнул президент США;
Открытое сомнение и осторожность: «...но, честно говоря, они не очень надежны», — добавил Трамп, воздержавшись от высокой оценки действий противоположной стороны;
Окончательный вердикт за временем: «Достигнут ли они соглашения или нет, покажет только время», — поставил точку в своем мнении глава государства.
Дипломатическая игра за резкими заявлениями
Данное выступление стало логическим продолжением сложной геополитической риторики между Вашингтоном и Тегераном в последнее время:
Одновременное давление и диалог: Хотя ранее Трамп заявлял, что ситуация скоро разрешится либо «сделкой, либо окончательным разрывом», сейчас он подтверждает, что возможности за столом переговоров сохраняются;
Осторожная позиция Тегерана: Иранская сторона, в свою очередь, не прекращая военную подготовку, продолжает настаивать на том, что основной приоритет должен быть отдан разумной дипломатии;
Близок ли результат?: Осторожный оптимизм Трампа показывает, что стороны обсуждают определенные условия за кулисами, однако взаимное недоверие остается главным препятствием.
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