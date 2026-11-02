Новый сигнал из Белого дома: Трамп раскрыл детали тайных переговоров с Ираном (видео)

Президент США Дональд Трамп сделал очередное важное заявление относительно отношений с официальным Тегераном и проводимых дипломатических диалогов. По его словам, иранская сторона серьезно стремится к достижению соглашения с Вашингтоном, однако глава Белого дома открыто выразил большие сомнения в их надежности.

На одном из мероприятий, в окружении журналистов, Трамп остановился на том, в каком направлении развиваются контакты между сторонами на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

«Переговоры идут хорошо, но им трудно доверять»: главные тезисы Трампа

Глава Белого дома оценил ход диалога на данном этапе следующим образом:

Намерения Тегерана: «Они хотят достичь соглашения. Переговоры идут хорошо...», — подчеркнул президент США;

Открытое сомнение и осторожность: «...но, честно говоря, они не очень надежны», — добавил Трамп, воздержавшись от высокой оценки действий противоположной стороны;

Окончательный вердикт за временем: «Достигнут ли они соглашения или нет, покажет только время», — поставил точку в своем мнении глава государства.

Дипломатическая игра за резкими заявлениями

Данное выступление стало логическим продолжением сложной геополитической риторики между Вашингтоном и Тегераном в последнее время: