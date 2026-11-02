Трамп поставил Ирану жесткий ультиматум, Тегеран привел армию в боевую готовность

Напряженность между США и Ираном достигла своей самой опасной и кульминационной точки. Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном в ближайшее время будет разрешен в любом случае, и поставил перед Тегераном открытый и жесткий ультиматум: либо будет заключено полное соглашение, либо Вашингтон поставит в этом вопросе окончательную точку силой.

В интервью каналу Ригхт Сиде Броадкастинг Нетворк (РСБН) глава Белого дома особо подчеркнул, что это противостояние скоро завершится.

Заявление Трампа: «Мы покончим с ними»

Президент США высказался о будущем ситуации без каких-либо колебаний:

Один из двух путей: «Мы уже добились такой победы и очень скоро закончим всё, так или иначе. Либо они подпишут с нами соглашение, либо мы просто положим этому конец», — заявил Трамп;

«Самый легкий путь»: Президент добавил, что этот процесс станет для США «вероятно, самым легким путем», продемонстрировав полную уверенность в военном превосходстве Вашингтона.

Позиция Тегерана: Надежда на дипломатию и полная военная готовность

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Аракчи в воскресенье выступил с официальным заявлением, подчеркнув, что руководство страны надеется на принятие Белым домом разумных решений:

Призыв к рациональному подходу: «Мы предпринимаем все дипломатические усилия и надеемся, что подход противоположной стороны будет логичным и они выберут именно дипломатию, а не другие варианты», — сказал Аракчи;

Готовность армии: В то же время главный дипломат Ирана открыто заявил, что вооруженные силы страны приведены в полную боевую готовность на случай возобновления вооруженных столкновений и готовы дать достойный ответ на любую атаку.

Марко Рубио: Дипломатия в приоритете, но силовой вариант на столе

На пресс-конференции в Атланте в субботу госсекретарь США Марко Рубио разъяснил официальный стратегический курс Вашингтона:

Выбор стола переговоров: «Президент Трамп предпочитает решать проблему не на поле боя, а дипломатическим путем за столом переговоров», — подчеркнул Рубио;

Фактор военной мощи: Глава Госдепартамента напомнил, что если дипломатия не принесет результатов, вооруженные силы США обладают достаточной колоссальной мощью, чтобы в случае необходимости полностью устранить иранскую проблему военным путем.

Если в ближайшие дни дипломатические контакты не дадут результатов, регион Ближнего Востока может стать центром очередной широкомасштабной военной эскалации.