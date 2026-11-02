Трамп поставил Ирану жесткий ультиматум, Тегеран привел армию в боевую готовность

·16·Мир
Трамп поставил Ирану жесткий ультиматум, Тегеран привел армию в боевую готовность

Напряженность между США и Ираном достигла своей самой опасной и кульминационной точки. Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном в ближайшее время будет разрешен в любом случае, и поставил перед Тегераном открытый и жесткий ультиматум: либо будет заключено полное соглашение, либо Вашингтон поставит в этом вопросе окончательную точку силой.

В интервью каналу Ригхт Сиде Броадкастинг Нетворк (РСБН) глава Белого дома особо подчеркнул, что это противостояние скоро завершится.

Заявление Трампа: «Мы покончим с ними»

Президент США высказался о будущем ситуации без каких-либо колебаний:

  • Один из двух путей: «Мы уже добились такой победы и очень скоро закончим всё, так или иначе. Либо они подпишут с нами соглашение, либо мы просто положим этому конец», — заявил Трамп;

  • «Самый легкий путь»: Президент добавил, что этот процесс станет для США «вероятно, самым легким путем», продемонстрировав полную уверенность в военном превосходстве Вашингтона.

Позиция Тегерана: Надежда на дипломатию и полная военная готовность

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Аракчи в воскресенье выступил с официальным заявлением, подчеркнув, что руководство страны надеется на принятие Белым домом разумных решений:

  • Призыв к рациональному подходу: «Мы предпринимаем все дипломатические усилия и надеемся, что подход противоположной стороны будет логичным и они выберут именно дипломатию, а не другие варианты», — сказал Аракчи;

  • Готовность армии: В то же время главный дипломат Ирана открыто заявил, что вооруженные силы страны приведены в полную боевую готовность на случай возобновления вооруженных столкновений и готовы дать достойный ответ на любую атаку.

Марко Рубио: Дипломатия в приоритете, но силовой вариант на столе

На пресс-конференции в Атланте в субботу госсекретарь США Марко Рубио разъяснил официальный стратегический курс Вашингтона:

  • Выбор стола переговоров: «Президент Трамп предпочитает решать проблему не на поле боя, а дипломатическим путем за столом переговоров», — подчеркнул Рубио;

  • Фактор военной мощи: Глава Госдепартамента напомнил, что если дипломатия не принесет результатов, вооруженные силы США обладают достаточной колоссальной мощью, чтобы в случае необходимости полностью устранить иранскую проблему военным путем.

Если в ближайшие дни дипломатические контакты не дадут результатов, регион Ближнего Востока может стать центром очередной широкомасштабной военной эскалации.

Дональд ТрампАббас АракчиМарко Рубиоамерикано-иранские отношения
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Сенсация Аксиос: Вашингтон и Тегеран на пороге большой сделки?Сенсация Аксиос: Вашингтон и Тегеран на пороге большой сделки?31 октября 13:23Посол США заявил о возможном ударе по Ирану, а Трамп сказал, что не в курсеПосол США заявил о возможном ударе по Ирану, а Трамп сказал, что не в курсе23 октября 23:45Аббас Аракчи озвучил условия выхода из тупика в отношениях с США по Ормузскому проливуАббас Аракчи озвучил условия выхода из тупика в отношениях с США по Ормузскому проливу27 сентября 22:20Когда США уйдут из Ирана?: Трамп пригрозил повторением венесуэльского сценарияКогда США уйдут из Ирана?: Трамп пригрозил повторением венесуэльского сценария14 сентября 13:40Неожиданный ответ Трампа об иранских ракетах: Он ответил всего одной фразой...Неожиданный ответ Трампа об иранских ракетах: Он ответил всего одной фразой...12 сентября 07:01Марко Рубио и Дональд Трамп сделали противоречивые заявления по УкраинеМарко Рубио и Дональд Трамп сделали противоречивые заявления по УкраинеВчера 08:38
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов