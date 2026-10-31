Сенсация Аксиос: Вашингтон и Тегеран на пороге большой сделки?

·77·Мир
Сенсация Аксиос: Вашингтон и Тегеран на пороге большой сделки?

Катарские дипломаты в ходе долгих и сложных дискуссий в Тегеране добились значительного прогресса в возобновлении прямых переговоров между Ираном и США. Об этом сообщает влиятельный портал Аксиос со ссылкой на дипломатические источники.

Источники подчеркивают, что во время 12-часовых марафонских переговоров в Тегеране катарские посредники поддерживали непрерывную связь с Белым домом. Следующий этап процесса, как стало известно, продолжится в субботу в Дохе.

Противоречивые условия сторон: в чем главное препятствие?

Официальные лица США отмечают, что достижение соглашения проходит непросто, поскольку обе страны выдвигают диаметрально противоположные требования:

  • Требование Вашингтона: Белый дом требует от Тегерана пойти на жесткие уступки по ядерной программе и резко ограничить ядерную активность;

  • Условия Тегерана: Иранская сторона требует до начала переговоров снять морскую блокаду, вернуть замороженные за рубежом иранские активы, а также полностью разрешить свободную продажу своей нефти на международных рынках.

Колебания в Белом доме: скептицизм Вэнса, Кушнера и Трампа

Американские источники сообщают, что в самой администрации США существуют разные взгляды на этот вопрос:

  • Сторонники переговоров: Вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпредставители президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер выступают за возобновление диалога с Тегераном и достижение большой политической сделки;

  • Сомнения Трампа: Однако президент Дональд Трамп крайне скептически относится к тому, что Иран когда-либо согласится на реальные условия, приемлемые для США.

Дипломатические консультации, которые продолжатся в Дохе, могут стать важным поворотным моментом в снижении напряженности на Ближнем Востоке и смягчении нестабильности на мировом нефтяном рынке.

отношения США-Иранпосредничество КатараДональд Трампядерная программа
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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