Американский президент не исключил возможность заключения сделки с Ираном. Однако он подчеркнул, что любое соглашение должно быть приемлемым и для Вашингтона.

Вопрос о соглашении между США и Ираном вновь оказался в повестке дня. По словам президента США Дональда Трампа, Тегеран заинтересован в переговорах, однако пока не готов принять условия, соответствующие требованиям Вашингтона. Об этом Трамп сообщил на пресс-конференции в Белом доме.

Дональд Трамп заявил, что Иран хочет достичь соглашения с США, но пока не готов принять условия, приемлемые для Вашингтона. Американский президент подчеркнул, что намерен заключить с Тегераном не просто формальную, а «настоящую сделку».

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«Они хотят достичь сделки, но не хотят заключать ту, которая была бы приемлема для меня. Мы хотим заключить настоящую сделку, а не фальшивую, которую Иран заключал на протяжении 51 года. Люди говорят, что это длится 47 лет, но на самом деле это 51 год», — сказал Трамп.

Таким образом, глава США, выразив готовность к ведению переговоров с Тегераном, дал понять, что не согласится на сделку, не отвечающую требованиям Вашингтона.

При этом в своем заявлении Трамп не стал подробно перечислять, каких именно условий он ожидает от Ирана.

Трамп анонсировал еще 10 торговых соглашений

На пресс-конференции в Белом доме президент США также затронул вопросы международной торговли. По его словам, Вашингтон планирует в ближайшем будущем заключить еще 10 торговых соглашений.

Это заявление дает представление о планах администрации США по расширению внешнеэкономических связей.

На данный момент заявление Трампа о сделке с Ираном оставляет открытыми вопросы о том, на каких условиях могут быть продолжены переговоры. Самым важным остается вопрос о том, в какой степени Тегеран готов пойти на уступки требованиям Вашингтона.