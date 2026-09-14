Когда США уйдут из Ирана?: Трамп пригрозил повторением венесуэльского сценария

Президент США Дональд Трамп выступил с громким и откровенным заявлением, которое взбудоражило военный конфликт на Ближнем Востоке и глобальный энергетический рынок. Общаясь с журналистами в рамках престижного турнира в гольф-клубе в Ирландии, глава Белого дома раскрыл истинные цели и условия американского военного присутствия в Иране. По информации ведущей американской прессы, Трамп заявил, что в конечном итоге покинет территорию этой страны, если американская сторона не решит взять под свой контроль нефтяные запасы Ирана, как это было в Венесуэле.

На примере Венесуэлы президент подчеркнул, что США заполучили огромные источники нефти и что эти богатства многократно покрыли военные расходы, предположив, что конфликт с Ираном может завершиться в ноябре текущего года — сразу после промежуточных выборов в Конгресс США. Итак, действительно ли Вашингтон намерен освоить миллионы баррелей иранских нефтяных месторождений, как тактика, примененная в Венесуэле, отразится на Тегеране и как итоги ноябрьских выборов могут поставить точку в войне на Ближнем Востоке?

«Прямо как в Венесуэле!»: Громкий экономический расчет Трампа

Основные признания главы Белого дома в ходе открытого общения с журналистами:

Нефтяной фактор как условие: «В конце концов мы уйдем оттуда. Если только не решим остаться и забрать нефть себе! Прямо как в Венесуэле! Вы ведь в последнее время вообще перестали говорить о Венесуэле, не так ли?», — сказал Трамп;

Венесуэльский опыт и доходы: Президент открыто заявил, что благодаря установлению контроля над нефтяными запасами Венесуэлы США многократно вернули все средства, потраченные на их военные операции;

Дипломатия черного золота: Данное заявление Трампа в очередной раз продемонстрировало, что внешние военные вмешательства США основываются не только на геополитических, но прежде всего на непосредственных финансовых и энергетических интересах.

Сроки завершения войны: Ноябрь и выборы в Конгресс

Были названы неожиданные сроки окончания вооруженного противостояния вокруг Ирана:

План установления мира в текущем году: Трамп предположил, что война с Ираном может официально завершиться уже в текущем году;

Связь с выборами: Лидер Белого дома уточнил конкретную дату: «Возможно, это произойдет сразу после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре»;

Накопление политических очков: По мнению специалистов, посредством этих заявлений Трамп обещает американским избирателям выйти из конфликта с большой экономической выгодой за счет нефти, не затягивая его.

Угроза глобальному нефтяному рынку и баланс сил на Ближнем Востоке

Открытая позиция Трампа вызывает большие вопросы в международных отношениях:

Нестабильность на энергетическом рынке: Если США официально приступят к взятию под свой контроль иранской нефти, это может полностью дезорганизовать Ормузский пролив и всю логистику Ближнего Востока в регионе;

Противоречие международному законодательству: Заявление об открытом отъеме природных богатств отдельного государства с помощью военной силы станет тяжелым ударом по нормам международного права и вызовет резкие возражения в рамках ООН;

Возможный ответ Тегерана: Иранская сторона может оказывать сопротивление до конца, чтобы не отдавать свои национальные богатства, что создает риск еще более глубокой эскалации конфликта после ноября.

Этот неожиданный и резкий подход Дональда Трампа в очередной раз показал, что иранский кризис — это не просто политическое противостояние, а жестокая борьба за господство над мировым черным золотом.

А как считаете вы, смогут ли США действительно полностью взять под контроль иранские нефтяные запасы по примеру Венесуэлы и завершить войну в ноябре, или же это противостояние на Ближнем Востоке затянется еще сильнее? Как вы смотрите на открытую политику Трампа по насильственному изъятию природных богатств государств военным путем? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим громким анализом, касающимся мировой энергетики и политики, со всеми близкими и любителями международных событий!